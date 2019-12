Volley, Atripalda fa suo il derby: 3-1 all’Olimpica Il sestetto di Racaniello vince in trasferta prima della sosta natalizia

È terminato 1-3 il derby natalizio tra Olimpica Avellino e Atripalda Volley. Primi due set vinti dai ragazzi di coach Racaniello: 19-25 e 23-25. L'Olimpica ha provato a rialzarsi chiudendo il terzo parziale sul 25-21, ma l'Atripalda ha chiuso i conti portando a casa il quarto set (19-25). Via alla sosta natalizia: l'Atripalda Volley tornera in campo l'11 gennaio contro Casarano, per l'undicesima giornata del girone G di Serie B, mentre per l'Olimpica osserverà un turno di riposo.

Foto: pagina Facebook ASD Atripalda Volleyball 2014