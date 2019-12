Sandro Abate Avellino - Todis Lido di Ostia, ecco gli arbitri Venerdì (ore 20,45) l'ultima giornata dl girone di andata della Serie A di futsal

Sono state ufficializzate in giornata le designazioni arbitrali delle gare valide per la quindicesima giornata di Serie A, ultima del girone di andata, in programma venerdì 27 dicembre alle ore 20,45.

Acqua&Sapone Unigross - KAOS Mantova

Arbitri: Alex Iannuzzi (Roma 1), Daniele Intoppa (Roma 2) Crono: Luca Moscone (L’Aquila);

Came Dosson - CDM Futsal Genova

Arbitri: Giovanni Vitolo Ferraioli (Castellammare Di Stabia), Lorenzo Di Guilmi (Vasto), Giulio Colombin (Bassano Del Grappa) Crono: Daniel Fior (Castelfranco Veneto);

Cybertel Aniene - Italian Coffee Petrarca

Arbitri: Fabrizio Schirripa (Reggio Calabria), Matteo Ariasi (Pescara) Crono: Marco Moro (Latina);

Italservice Pesaro - Colormax Pescara

Arbitri: Alberto Volpato (Castelfranco Veneto), Giuseppe Galasso (Avellino) Crono: Stefano Lavanna (Pesaro);

Lynx Latina - Real Arzignano

Arbitri: Chiara Perona (Biella), Gennaro Cefalà (Lamezia Terme) Crono: Dario Parastesh (Ostia Lido);

Real Rieti - Feldi Eboli

Arbitri: Michele Ronca (Rovigo), Pasquale Marcello Falcone (Foggia) Crono: Andrea Seminara (Tivoli);

Sandro Abate Avellino - Todis Lido di Ostia

Arbitri: Luigi Alessi (Taurianova), Luca Petrillo (Catanzaro) Crono: Emilio Romano (Nola);

Signor Prestito CMB - Meta Catania Bricocity

Arbitri: Luigi Fiorentino (Molfetta), Antonio Marino (Agropoli) Crono: Paolo Lapenta (Moliterno).