Dian Luka, rovesciata pazzesca: la Sandro Abate vince ancora Todis Lido di Ostia battuta 3-1, il quintetto del capoluogo irpino chiude l'andata al terzo posto

Una rovesciata pazzesca di Dian Luka spiana la strada al successo per 3-1 della Sandro Abate Avellino sulla Todis Lido di Ostia nell'ultima giornata del giorne di andata di Serie A di calcio a 5. Verdeazzurri da applausi al giro di “boa”: ottavo risultato utile consecutivo; dieci vittorie, due pareggi e tre sconfitte da neo-promossa; terzo posto in solitaria a quota 32 punti. Abate e compagni saranno testa di serie alle Final Eight di Coppa Italia, in programma dal 26 al 29 marzo (sede da definire, ndr).

La cronaca - Al PalaCercola, gli uomini di Marcelo Batista sudano le proverbiali sette amicie per superare gli uomini di Maurizio Grassi, nonostante il vantaggio messo a segno dal grande protagonista di serata, ovvero il già citato Dian Luka, dopo 50 secondi dal calcio d'inizio. A sedici secondi dall'intervallo, il pari di Motta. Squadre al riposo sull'1-1.

Secondo tempo bloccato, con tanti errori da una parte e dell'altra, e una traversa di Motta prima del capolavoro allo scoccare del sedicesimo minuto: lob di Victor Mello, Dian Luka si coordina per una rovesciata clamorosa, che non lascia scampo a Di Ponto. Tripudio sugli spalti. Diciattessimo gol in campionato per il brasiliano, naturalizzato italiano, in odore di convocazione da parte del c.t. Musti e capocannoniere della massima Serie, a quota 17 reti, in condominio con Fortino del Real Rieti.

Nel finale, ospiti con il portiere di movimento e Kakà vede esaudito il desiderio espresso alla vigilia, al microfono di Ottopagine.it, di realizzare il primo gol in maglia Sandro Abate: il cronometro segna 17'03” quando Fantecele, con grande generosità, sorveglia la palla fino alla rete non negando al compagno di squadra la prima gioia personale. Finisce così: 3-1. Ora qualche giorno di riposo, il brindisi con i tifosi per salutare il 2019 e il 2020 riprenderà con un altro match casalingo: il 4 gennaio, alle 18, contro la Cybertel Aniene, battuta all'andata in rimonta per 3-2. Sembra passata una vita, in realtà è solo un girone. Vissuto da protagonisti dal quintetto che sta riempiendo d'orgoglio il capoluogo irpino; che, oggi più che mai, ha ribadito che meriterebbe di poter giocare a casa sua. Nella sua città. Sarebbe di per sé scontato, ma con questi risultati è un delitto questo lungo esilio forzato.

Il tabellino.

Sandro Abate Avellino - Todis Lido di Ostia 3-1

Marcatori: pt 0'50'' Dian Luka, 19'44'' Motta; st 16' Dian Luka, 17'03'' Kakà.

Sandro Abate Avellino: Molitierno, Fantecele, Abate, Dian Luka, Mello, Silano, Fabiano, De Crescenzo, Menzeguez, Testa, Bebetinho, Kakà, Iandolo, Vitiello. All.: Batista.

Todis Lido di Ostia: Di Ponto, Esposito, Gattarelli, Motta, Rocha, Adamo, Giampaolo, Rengifo, Scalambretti, Barra, Lutta, Cerulli, Gallassi. All.: Grassi.

Arbitri: Luigi Alessi (Taurianova), Luca Petrillo (Catanzaro) CRONO: Emilio Romano (Nola).

Note: Ammoniti: Kakà, Scalambretti, De Crescenzo, Dian Luka.

Foto: screenshoot diretta pagina facebook PMGSPORT Futsal