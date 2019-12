La Sandro Abate brinda rivedendo il capolavoro di Dian Luka Alle 19,30 aperitivo di fine anno con i tifosi. La rovesciata del laterale è già virale sul web

Questa sera, alle 19,30, la Sandro Abate Avellino brinderà con i suoi tifosi, in un noto locale cittadino, alla fine di un 2019 semplicemente indimenticabile. L'anno della promozione in Serie A di calcio a 5 con il girone di andata chiuso al terzo posto in classifica e tanto di numeri da record: otto risultati utili consecutivi; dieci vittorie, a fronte di soli due pareggi e tre sconfitte; terzo posto in solitaria, a quota 32 punti, che garantirà di essere testa di serie alle Final Eight di Coppa Italia, in programma tra il 26 e il 29 marzo 2020 (sede ancora da definire, ndr). Non basta: al “giro di boa”, Dian Luka (in odore di convocazione in Nazionale italiana, dopo Molitierno e Victor Mello, ed al pari di Fantecele, ndr) capocannoniere con 17 gol (come il suo numero di maglia, ndr), in condominio con Fortino del Real Rieti. E a proposito, di Dian Luka, sta facendo il giro del web la rovesciata con cui, ieri, il laterale ha realizzato la doppietta personale di serata contro la Todis Lido di Ostia spianando la strada al successo finale per 3-1. Un gesto tecnico di rara bellezza, come una perla da incastonare a chiusura di un percorso a tratti onirico.