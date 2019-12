Sandro Abate, petizione dei tifosi per portarla in città I supporter al fianco della società per vedere finalmente il quintetto giocare ad Avellino

Dopo aver chiuso il girone d'andata al terzo posto in classifica nel campionato di Serie A di calcio a 5, la Sandro Abate Avellino ha mandato in archivio la prima parte di campionato con un bilancio più che positivo. Stasera festeggerà in compagnia dei suoi sostenitori con un aperitivo organizzato in un noto locale avellinese. Con un totale di 60 gol realizzati rispetto ai 37 subiti, il quintetto di mister Batista ha compiuto il proverbilale "giro di boa" con la bellezza di 32 punti in classifica. Si è tolta diverse soddisfazioni, la Sandro Abate, ma c'è un traguardo ancora da raggiungere, fuori dal campo: tornare di nuovo a giocare in città dopo l'esilio forzato nel pur ospitale PalaCercola.

Nell'ultima intervista ai microfoni di Ottopagine.it, in occasione della seduta di rifinitura presso il PalaConi, il consulente della società irpina, Roberto Dalia ha ribadito il desiderio di voler vedere giocare il quintetto al PalaDelMauro, ma ha inoltre aggiunto che apportando le giuste modifiche potrebbe andar bene anche la tensostruttura di via Tagliamento, almeno per i playoff.

In tal senso, sono scesi in campo i tifosi che hanno lanciato in giornata una petizione, attraverso il sito specializzato change.org, rivolta all'amministrazione comunale, in particolare al sindaco Festa e all'assessore allo sport Giacobbe, al fine di poter vedere finalmente all'opera i verdeazzurri nel capoluogo irpino.

Foto: pagina Facebook Asd Sandro Abate Five Soccer