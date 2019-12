Sandro Abate, in archivio un 2019 sognando a occhi aperti Sui social gli auguri per un felice 2020 a tifosi e simpatizzanti dopo un anno magico

“Inizia il countdown. Siete pronti al brindisi??. Il tempo di finire gli allenamenti e siamo pronti anche noi.” Così, attraverso la pagina facebook ufficiale, la Sandro Abate Avellino ha inteso porgere i propri auguri anticipati ai suoi tifosi e simpatizzanti per un felice 2020. Il quintetto verdeazzurro, terzo in classifica in Serie A dopo il girone di andata, tornerà in campo venerdì, alle 18, al PalaCercola, contro la Cybertel Aniene: al debutto assoluto e stagionale in massima Serie, Abate e compagni si imposero con il finale di 3-2, in rimonta, e sono determinati a riprendere come avevano iniziato. Intanto, è iniziata la missione in Sud America della delegazione dirigenziale del club del capoluogo irpino, guidata dal consulente Roberto Dalia: è caccia a un paio di rinforzi, uno dei quali dovrà sostituire, si auspica temporaneamente, il laterale Gonzalo Abdala, tornato in Argentina per stare vicino a suo padre. In archivio un 2019 semplicemente magico con la vittoria della Coppa Italia di Serie A2, la promozione in Serie A e la qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia da testa di serie. All'orizzonte un nuovo anno in cui provare a confermarsi protagonisti.