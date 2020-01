Sandro Abate, il girone di ritorno è già alle porte Venerdì, alle 20, al PalaCercola, sfida con la Cybertel Aniene: biglietti a prezzi simbolici

Nemmeno il tempo di brindare a un 2019 da incorniciare, che per la Sandro Abate Avellino è già il momento di tornare in campo. Venerdì, con calcio d'inizio alle 20, via al girone di ritorno con la gara al PalaCercola contro la Cybertel Aniene, fanalino di coda del campionato di Serie A di calcio a 5.

All'andata, Aabte e compagni vinsero 3-2 in rimonta all'esordio stagionale e assoluto in massima Serie.

Un girone dopo, sono 25 i punti che separano i verderazzurri, terzi in classifica, dai laziali. Confermata la consueta cifra simobolica per assistere al match: ingresso al costo di 3 euro, gratuito per gli Under 18 accompagnati da un adulto.

I titoli d'ingresso potranno essere acquistati presso i botteghini del Palasport, nel giorno della gara, a partire dalle ore 18,30 e fino all’inizio del match.

Domenica, intanto, la delegazione societaria capitanata dal consulente Roberto Dalia partirà alla volta del Sud America per dare la caccia, come ormai noto da tempo, a un paio di rinfrozi.