Sandro Abate, brindisi di fine anno sognando Avellino Entusiasmo per il quintetto del capoluogo irpino che chiede a gran voce di giocare in città

Bagno di folla e grande entusiasmo per la Sandro Abate Avellino, che ha brindato alla fine di un 2019 che rimarrà nella storia ed in vista di un 2020 in cui punta a confermarsi protagonista nel campionato di Serie A di calcio a 5. Squadra, staff tecnico e dirigenziale, al gran completo, si sono ritrovati in un noto locale cittadino per celebrare l'anno della vittoria della Coppa Itali di Serie A2, della promozione in Serie A e del girone di andata de campionato di massima Serie chiuso al terzo posto in classifica: il verdeazzurri saranno testa di serie nelle Final Eight di Coppa Italia in programma dal 26 al 29 marzo prossimi (sede da definire, ndr). L'occasione è stata propizia per lanciare un nuovo appello all'amministrazione comunale, volto a chiedere di poter giocare finalmente in città, se non al DelMauro adeguando il PalaConi in tempo utile almeno per i playoff scudetto. Un traguardo verso cui l quintetto del capoluogo irpino veleggia con autorevolezza. Sandro Abate ad Avellino anche con l'aiuto del web: è ormai di dominio pubblico che ieri è stata lanciata una petizione, attraverso il sito specializzato change.org, indirizzata al sindaco di Avellino, Gianluca Festa, e all'assessore allo sport Giuseppe Giacobbe per invocare che il desiderio, più che legittimo, venga esaudito.