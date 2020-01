Basket: SLZ Solofra ko nel primo match del 2020, vince Minori La squadra di coach Morena esce sconfitta dal primo atto del nuovo atto. Finale di 56-71

Passo falso nella prima gara del 2020 per l'SLZ Basket Solofra. La squadra conciaria, allenata da coach Gianluca Morena, va ko contro il GS Minori Pallacanestro con il risultato finale di 56-71. Brutto stop al Centro Polivalente di via Santa Lucia e occasione sprecata per i solofrani nell'anticipo della giornata di ritorno del girone B di Serie D. In attesa del risultato di Basket Koiné - Step Back Caiazzo, l'SLZ rischia di perdere momentaneamente la vetta del raggruppamento. Il CS Secondigliano scenderà in campo solo il giorno 16, sul parquet della Polisportiva Partenope, per recuperare il primo match del nuovo anno. Contro il Secondigliano, per l'SLZ, sarà big match domenica 12 alla Palestra Fondazione Cino.