Sandro Abate Avellino, 6 profili dietro al "mister x" social In attesa del derby con la Feldi Eboli è mercato: arriveranno due laterali offensivi

Sei laterali offensivi sul taccuino, quattro calcettisti sudamericani e due spagnoli al vaglio della dirigenza della Sandro Abate Avellino e del consulente Roberto Dalia, che dopo il derby di venerdì, alle 20,30, al PalaDirceu, contro la Feldi Eboli, salirà su un volo per regalare a mister Batista due rinforzi di livello per provare a rendere ancor più sicura ed autorevole la navigazione nelle ambite acque dei quartieri alti della classifica. Il cerchio si stringe. E così, dopo il simpatico mistero creato sulla pagina social del club del capoluogo irpino, terzo in classifica nella Serie A di calcio a 5, che ha lasciato intendere che l'accordo per uno dei due acquisti programmati è già stato raggiunto, ma non è ancora il momento di svelarne l'identità (nel fotomontaggio, il tesserato in pectore è coperto con tanto di maschera e tuta tratte dalla serie “La casa di carta”, ndr) si è scatenata la fantasia dei tifosi e la caccia a “mister x”.

Quattro indizi come spunto per le “indagini”: le bandiera a corredo del post. La prima è quella del Paraguay: Ayala Yiyi e Martinez, entrambi di proprietà del Cerro Porteño, sarebbero i profili che si celano dietro di essa, e, dunque, attenzionati; quella del Brasile dovrebbe, invece, portare a Luizinho del Kairat Almaty mentre quella spagnola nasconderebbe una duplice, possibile, scelta: Chano del Jaén e Javi Rodrigues del Kuwait. Dulcis in fundo, dietro il sole sorridente che sprofonda nei colori albiceleste dell'Argentina, ecco un potenziale colpo da novanta: Basile, Campione del Mondo, attualmente nel Boca Juniors. Ancora poche ore e sarà il momento di gettare via la maschera, proprio come in campionato, dove con il successo in rimonta per 4-3 sulla Cybtertel Aniene, Abate e compagni hanno iniziato il nuovo anno da dove avevano lasciato e ridotto a zero lo spazio per i dubbi. Nella lotta per alzare la Coppa Italia (i verdeazzurri saranno testa di serie nelle Final Eight, ndr) e cucirsi sul petto il tricolore, c'è anche una neo-promossa, matricola terribile.