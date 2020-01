Sandro Abate Avellino, derby amaro: la Feldi Eboli vince 6-4 Si interrompe a nove la striscia di risultati utili del quintetto irpino, ora quarto in classifica

Si ferma a nove la striscia di risultati utili di fila della Sandro Abate Avellino, battuta al PalaDirceu con il finale di 6-4 dalla Feldi Eboli. Quarta sconfitta in campionato per i verdeazzurri, che perdono il derby come nella gara di andata (finì 3-4, ndr) scivolando dal terzo al quarto posto in classifica (sorpasso Came Dosson, a quota 36 punti, ndr) sotto gli occhi del neo-acquisto Luizinho, presente sugli spalti.

La cronaca - Il quintetto di Batista si porta in vantaggio al 7'48”: De Crescenzo gonfia la rete. La reazione dei padroni di casa, frutta, però, pari e sorpasso: Boaventura (14'29”) fa 1-1; Romano (15'41”) firma il 2-1 su cui le squadre vanno al riposo. In avvio di ripresa botta e risposta: ancora Boaventura, tris Feldi Eboli (3'12”); immediata replica di Vicotr Mello (3'24”) per il momentaneo 3-2. La partita è gradevole, spettacolare. Mancha raddoppia il gap ebolitano mettendo a segno il 4-2 (6'42”), ma la razione irpina è veemente. In diciannove secondi è 4-4 grazie ai sigilli di Fabiano (8'02”) e Kakà (8'21”). L'equilibrio, dura, però, lo spazio di un “amen”: Fornari (9'11”) e Bissoni (19'45”) regalano i 3 punti agli uomini di Cipolla, che festeggiano con il pubblico di casa. Martedì si torna subito in campo: Lynx Latina – Sandro Abate Avellino (ore 20) e Feldi Eboli – Meta Catania Bricocity nella diciottesima giornata del campionato di Serie A di Calcio a 5.

Il tabellino.

Feldi Eboli - Sandro Abate Avellino 6-4

Marcatori: pt 7'48''. De Crescenzo, 14'29'' Boaventura, 15'41'' Romano; st 3'12'' Boaventura, 3'24'' Mello, 6'42'' Mancha, 8'02'' Fabiano, 8'21'' Kakà, 9'11'' Fornari (F), 19'45'' Bissoni.

Feldi Eboli: Laion, Fornari, Tres, Bissoni, Boaventura, Romano, Spisso, Bagatini, Melillo, Caponigro, Saponara, Mancha, Glielmi, Fiuza. All.: Cipolla.

Sandro Abate Avellino: Molitierno, Fantecele, Bebetinho, Kakà, Mello, Fabiano, De Crescenzo, Menzeguez, Testa, Dian Luka, Iandolo, Santoro, De Gennaro, Vitiello. All.: Batista.

Arbitri: Giulio Colombin (Bassano del Grappa), Rocco Morabito (Vercelli) Crono: Fabrizio Andolfo (Ercolano).

Note: Ammoniti: Fantecele, Bagatini, Bebetinho, Dian Luka.