Sandro Abate, svelato "Mister X": ufficiale il suo ingaggio Come anticipato da Ottopagine.it, ufficiale l'ingaggio del primo di due laterali offensivi

Come anticipato da Ottopagine.it (lo scorso 6 gennaio lo avevamo inserito tra i nomi dei 6 "papabili" a vestire la maglia verdeazzurra, ndr) e dopo la campagna social del club avellinese, volta a creare attesa intorno al nome di uno dei due acquisti che andranno a rinforzare la rosa di mister Batista, la Sandro Abate Avellino ha ufficialmente comunicato di aver acquisito le prestazioni sportive di Luiz Fernando Brizzi Justino Cardozo, meglio noto come Luizinho, laterale offensivo, classe ‘90, brasiliano con passaporto Italiano. Luizinho vanta trascorsi in Italia dove ha già vestito le maglie del Cogliano e del Rieti ed è reduce da una stagione esaltante, appena conclusa, in Kazakistan, col Kairat Almaty. Il club del capoluogo irpino, che milita nella Serie A di calcio a 5, nell'annunciarne l'innesto in organico, ha ringraziato pubblicamente la società del Kairat Almaty ed il suo direttore sportivo, Andrey Michshenko, per la disponibilità dimostrata verso il buon esito della trattativa. Luizinho è già in volo per raggiungere l’Italia. Pronto ad accoglierlo, a Roma, c'è il consulente Roberto Dalia. Il calcettista sarà a disposizione già dalla giornata di domani, ma per motivi burocratici non potrà essere a disposizione in occasione del derby di venerdì, alle 20,30, al PalaDirceu, contro la Feldi Eboli.

Foto: ufficio stampa ASD Sandro Abate Avellino.