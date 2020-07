Tiro con l’Arco: a Rotondi la gara 3D Gli arcieri si sono sfidati in quattro categorie

Una settimana dopo Rotondi torna ad essere il quartier generale del tiro con l’arco campano. Domenica scorsa gli Arcieri della Stella avevano organizzato una gara Campagna, il 19 luglio, la stessa società ha disegnato, in collaborazione con il Comitato Regionale Fitarco Campania, i percorsi di una competizione sperimentale 3D. In entrambi i casi è stato utilizzato il protocollo Fitarco per tirare in massima sicurezza.

I risultati dell’arco istintivo – Nella gara dell’arco istintivo Over 20 maschile successo per Alfonso Battipaglia (Arcieri della Stella) con 220 punti. Nel femminile primo posto per Marilena Cuomo, altra portacolori della società organizzatrice, che si mette alle spalle la concorrenza con 195 punti.

I risultati del compound– Medaglia d’oro nel compound Over 20 per Pietro Della Malva dell’Archery Team San Severo con 482 punti, mentre sono ancora gli Arcieri della Stella a vincere grazie a Maria Maddalena Giuri (380 punti) nel femminile. Doppietta degli arcieri di casa nell’Under 20 dove a festeggiare sono Francesco Fretti (312 punti) e Francesca Garofalo (271).

I risultati dell’arco nudo – Nell’arco nudo vince la gara Over 20 Luca Stelluto (G.S. Vigili del Fuoco) con 432 punti, tra le donne successo per Marianna Rogazzo (Arcieri del Tricolle) con il punteggio di 362). Arcieri della Stella primi nell’Under 20 maschile con Antonio Mottola (301), nel femminile oro per Claudia Aluzzi (Arco Puteoli) con 306 punti.

I risultati del longbow – Campioni nel longbow Giuseppe Fonti degli Arcieri Normanni Aversa e Gabriella Sabetta degli Arcieri del Molise, per loro la vittoria arriva grazie a 300 e 279 punti.