Mantova esonera Despotovic e punta la Sandro Abate Il quintetto lombardo vuole riscattarsi, quello irpino il primo successo del 2021

Dopo il pari all'ultimo respiro con la Came Dosson per la Sandro Abate è tempo di voltare pagina. Sabato, alle 17, al PalaNeolù, i verdeazzurri sfideranno la Saviatesta Mantova. I lombardi sono reduci dalla sconfitta contro la Signor Prestito CMB Matera (3-0), valida per il recupero della settima giornata nel campionato di Serie A, che è costata caro al tecnico croato Frane Despotovic, esonerato. In panchina si accomoderà, momentaneamente, il direttore generale Cristiano Rondelli. La voglia degli irpini di brindare al primo successo del 2021, il desiderio dei padroni di casa di sfoderare una prova di carattere per muovere la classifica pericolante. I 13 punti e il decimo posto in graduatoria vanno ponderati al netto delle due gare da recuperare, ma è evidente che ci sia necessità di invertire la marcia per garantirsi la permanenza in categoria. All'andata maturò il primo acuto in campionato per Abate e compagni, che proveranno a ripetersi per aprire provare a gettare le basi per aprire una striscia vincente. La ricerca della continuità di rendimento e risultati continua.