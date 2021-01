Sandro Abate - Came Dosson 5-5, rimonta al cardiopalma Il quintetto verdeazzurro, sotto di tre gol, evita il ko nelle battute finali

Pari al cardiopalma. Termina sul risultato finale di 5-5 la sfida tra Sandro Abate e Came Dosson, valida per la quindicesima giornata di Serie A di futsal. I verdeazzurri, che hanno dovuto fare a meno di Kakà ed Ercolessi, riescono a trovare il gol del pareggio con Dalcin nel finale e salgono a quota 24 punti in classifica.

Primo tempo - Prima frazione di gioco caratterizzata da ritmi alti e con molte opportunità da ambo i lati. Parte forte la Came Dosson, che prova a sbloccare la gara con Belsito, ma non riesce a trovare lo specchio della porta. Il gol del vantaggio degli ospiti non tarda, però, ad arrivare. Dopo una serie di rimpalli Vieira segna il momentaneo 0-1. La Sandro Abate continua a spingere nonostante il pressing alto degli ospiti e, dopo un minuto, riesce a tornare in parità con un gol di Dalcin. Ancora molte azioni per entrambe le compagini, ma a mettere il naso avanti sono i verdeazzurri, che con un tap-in di Bagatini si portano sul 2-1. La Came Dosson accelera e riesce a trovare il pari con Juan Fran, che insacca di destro. A 3 minuti e 41 secondi dalla sirena del primo tempo, il risultato è sul 2-2. La squadra trevigiana mette la freccia del sorpasso con Thiago Grippi. Si va al riposo sul parziale di 2-3.

Secondo tempo - Nei primi cinque minuti, è totale black-out per la Sandro Abate, che subisce due reti, messe a segno da Vieira e Juan Fran. Poi, punizione da posizione favorevole per i verdeazzurri per effetto di un fallo commesso da Belsito su Dalcin, ma il portiere della Came non si lascia sorprendere. Cala il ritmo degli ospiti e la Sandro Abate riesce ad accorciare le distanze con Jonas, che fissa il risultato sul 3-5. I verdeazzurri non si arrendono e continuano a spingere. Nicolodi riapre definitivamente la partita. Finale di gara all’ultimo respiro. A circa quattro minuti dal triplice fischio, entrambe le squadre sono a quota cinque falli commessi e viene espulso Nicolodi. Ma a decidere il match è Dalcin che, al 17’50”, evita la sconfitta fissando il punteggio sul 5-5.

Il tabellino.

Sandro Abate Avellino – Came Dosson 5-5

Marcatori: pt 5’20” Vieira, 6’20” Dalcin, 8’30” Bagatini, 16’20” Juan Fran, 17’ Grippi; st 3’30” Vieira, 4’15” Juan Fran, 13’50” Jonas, 16’ Nicolodi, 17’50” Dalcin.

Sandro Abate Avellino: Perez, Crema, Bagatini, Fantecele, Abate, Preziuso, Lombardi, Zeloni, De Luca, Jonas, Rizzo, Iandolo, Nicolodi, Dalcin. All.: Batista.

Came Dosson: Pietrangelo, Belsito, Vieira, Grippi, Schiochiet, Feverati, Ronzani, Ditano, Albanese, Dener, Ugherani, Juan Fran, Bertoni, Espindola. All.: Rocha.

Note: Espulsioni: Nicolodi (per somma di ammonizioni). Ammoniti: Dener, Crema, Belsito, Nicolodi, Bagatini.

Arbitri: Michele Bensi (Grosseto), Alessandro Ribaudo (Roma 2). Crono: Giovanni Vitolo Ferraioli (Castellammare di Stabia).