Sandro Abate, Batista: "A Mantova con grinta per i 3 punti" Il tecnico verdeazzurro recupera Ercolessi e Kakà: "Ripartiamo dalla reazione con la Came Dosson"

È tempo di tornare in campo per la Sandro Abate. Si disputerà domani la gara contro la Saviatesta Mantova, alle 17, al PalaNeolù, valida per la sedicesima giornata nel campionato di Serie A di futsal. Mister Batista ritrova Marco Ercolessi, che rientra dopo aver scontato due turni di stop, ma dovrà fare a meno di Nicolodi, che invece si ferma per squalifica. Alla vigilia del match, la consueta conferenza stampa del coach verdeazzurro: "Domani affronteremo la Saviatesta Mantova e il nostro obiettivo sarà quello di ottenere i tre punti. Abbiamo lavorato sia sotto l'aspetto fisico, sia mentale. È importante muovere la classifica. Mi è piaciuta la reazione dei ragazzi negli ultimi minuti nel match contro la Came Dosson, abbiamo dimostrato di essere una squadra che non molla mai. Ci prepariamo partita dopo partita per provare ad indovinare i giusti moduli, ma dobbiamo evitare di regalare alcuni gol. Una squadra di alta classifica non può permetterselo. Serve lavoro e giusta concentrazione, dobbiamo scendere in campo con la grinta che abbiamo avuto contro la Came. Nicolodi sarà fuori per squalifica per un turno, ma rientra Ercolessi. Ci sarà anche Kakà, che nell'ultimo match non ha giocato. Sono entrambi freschi a livello mentale e fisico, sono sicuro che daranno il massimo."