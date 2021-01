Boxe: ecco il programma ufficiale dei tricolori di Avellino Si inizia il 26, finali previste il 31 gennaio. Al via 123 uomini e 55 donne.

E’ tutto pronto al Pala Del Mauro di Avellino per l’edizione 2020 dei Campionati Italiani Assoluti Maschili e Femminili. L'evento, che andrà in scena dal 26 al 31 gennaio, è indetto dalla Federazione Pugilistica Italiana e organizzato in collaborazione con la ASD New Boxe Avellino e la ASD Pugilistica Cardamone col Comitato Regionale Campania.

In queste ore è stato ufficializzato il programma che prevede, nella giornata di domenica 31 gennaio, anche due match del Trofeo delle Cinture FPI:

- Quarti pesi Superpiuma 6x3 - ORG. ASD New Boxe Avellino e ASD Boxe Cardamone

DE ROSA Francesco (Resid. Campania) – ASD Sporting Center (Regione Campania)

SCARANO Luca (Resid. Piemonte) - ASD Pug. Taurinorum (Regione Piemonte)

- Semifinale pesi Medi 6x3 - ORG. CONTI CAVINI

PAPPALARDO Gianluca (Nato Germania – Resid. Sicilia) – ASD Boxing Team Catania Ring (Regione Sicilia)

GIANNETTI Marco (Resid. Campania) – Soc. Rosanna Conti Pr. (Regione Toscana)

Di seguito il programma dei campionati tricolori che vedranno al via 123 uomini e 55 donne:

26 gennaio: Ottavi - Maschile RING A

26 gennaio: Ottavi - Maschile RING B

27 gennaio: Quarti - Maschile RING A

27 gennaio: Quarti - Maschile RING B

28 Gennaio Quarti - Femminile RING A

28 Gennaio Quarti - Femminile RING B

29 gennaio: Semifinali – Maschile

30 gennaio: Semifinali - Femminile

31 gennaio: Finali - Maschile e Femminile + MATCH TROFEO CINTURE FPI