Sandro Abate, ufficializzati tre rinnovi Raggiunto l'accordo per la permanenza in verdeazzurro per un'altra stagione

In casa Sandro Abate è tempo di rinnovi. Sono tre i contratti prolungati in via ufficiale dal club irpino, si tratta di quelli dell'universale Ercolessi, del pivot Kakà e del laterale Dalcin, che resteranno legati al quintetto verdeazzurro ancora per un altro anno.

"Nonostante le tante difficoltà legate al momento storico e il clima di incertezza e confusione che caratterizza il campionato in corso, questa società continua a guardare oltre e programmare il futuro. Tutti e tre i calcettisti, raccolta la proposta della società, hanno subito accettato il prolungamento di contratto, riconoscendo la bontà del progetto e le ambizioni di questo club." - si legge nella nota della società - "Soddisfatto dell'operazione conclusa l'intero staff dirigenziale della Sandro Abate Avellino che ha rintracciato immediatamente in Ercolessi, Dalcin e Kakà tre professionisti sui quali poter costruire le basi anche per la prossima stagione agonistica."