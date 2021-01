Boxe: i risultati della prima giornata dei tricolori Al Pala Del Mauro sorteggi e primi match con l'esordio vincente dell'atteso Cavallaro

E’ iniziato questo pomeriggio alle 15:30 il Campionato Italiano di Pugilato al Pala Del Mauro di Avellino. Subito in gara gli uomini dopo il sorteggio avvenuto in mattinata, mentre il torneo femminile inizierà nella giornata di giovedì. L’organizzazione dell’ASD New Boxe Avellino e dell’ASD Pugilistica Cardamone con il Comitato Regionale Campania, ha allestito i due ring su cui sono andati in scena i match degli ottavi di finale maschili. Come previsto in questi primi turni nessuna sorpresa con l’attesissimo Cavallaro che ha battuto Morgan Toselli nella categoria dei 69 kg e Osvaldo Finizio che nei pesi massimi ha avuto la meglio su Andrea Hoz guadagnandosi l’opportunità di sfidare Clemente Russo.

Di seguito i risultati completi del primo turno.

Categoria 56 kg:

Marco Russo-Giovanni D’Amico 0-5

Danilo Mosconi-Dario Scapone 5-0

Categoria 60 kg

Yacouba Said-Antonio Sepolvere 5-0

Francesco Paparo-Marco Bombardi 5-0

Matteo Golini-Matteo Fiorini 0-5

Yeiler Vazquez –Yassine Rahimi 0-5

Alessandro Gatti-Jonathan Rubino 0-5

Categoria 64 kg

Luis Ronald Portugal Vargas- Matteo Montoni 0-5

Damiano Tramontana –Edoardo D’Addazio vince per Ko D’Addazio

Epifanio Matiz- Osmeni Redon 1-4

Darwin El Badaoui-Yassin Maski 0-5

Omar Slamani-Mattia Fraccaroli 0-5

Reynier Palmero-Oscar Allan Brunner 0-5

Categoria 69 kg

Gianluca Lombardi-Luca Scerbo 5-0

Riccardo rizzi-Hamza Maini 0-5

Morgan Toselli-Salvatore Cavallaro 0-5

Amedeo Sauli-Achraf Lagzir 5-0

Gianpaolo Venanzeti-Salvatore Malatino ko Venanzeti

Ayoub Mzari-Faton Brahimaj 1-4

Categoria 75 kg

Bohdan Dyachok-Francesco Aiello 4-1

Lorenzo Bartolini-Elias Pallanza 5-0

Hassan Kobba-Luca Chiancone 5-0

Mario Manfredi-elia Rossi 5-0

Federico Piras-Carmelo Garofalo 4-0

Alessio Lugarà-Cristiano Telesca 5-0

Categoria 81 kg

Vincenzo Lo Biondo-Alfred Commei 0-5

Andrea Crevatin-Silas Marcandelli 5-0

Miguel Bachi-Luca Iovoli 0-5

Filippo Bruni-Francesco Cacciapuoti 5-0

Antonio Scaramella-Andrei Iulius Popa 5-0

Beh Traore-elia Madau 0-5

Antony Cavalera-Vincenzo Lizzi 0-5

Categoria 91 kg

Salvatore Scala-Roberto Lizzi 5-0

Mohamed Tamoun-Francesco Coppola 5-0

Davide Milesi-Jonathan Kogasso 5-0ùEros Seghetti-Morike Oulare 4-1

Ormane Khaldoun-Giovanni Galluzzo 5-0

Manolo Addario-Alfonso Dario 5-0

Seghey Khuyakov-Davide Brito SC Brito

Categoria +91

Andrea Hoz-Osvaldo Finizio 0-5