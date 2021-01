Boxe: Russo e Mouhiidine ai quarti di finale con facilità Al Del Mauro di Avellino la seconda giornata dei tricolori non ha regalato sorprese

La seconda giornata dei Campionati Italiani di pugilato, che si stanno svolgendo al Pala Del Mauro di Avellino, non ha regalato sorprese. In attesa dell’inizio dei torneo femminili nella giornata di giovedì, pronostici rispettati sui due ring allestiti. Da sottolineare la vittoria di Clemente Russo che all’esordio, dopo aver ricevuto un “bye” per essere la prima testa di serie del tabellone, ha battuto facilmente Osvaldo Finizio. Russo è il grande favorito della categoria dei pesi massimi e dovrebbe portare a casa il titolo tricolore senza troppi problemi. Il campione di Marcianise è tornato per la prima volta sul ring dopo che, nello scorso mese di marzo, non era riuscito a combattere al torneo di qualificazione olimpica di Londra dove si era ritirato alla vigilia dell’esordio. Il suo obiettivo reta l’Olimpiade di Tokyo e per realizzare l’ennesimo sogno della sua carriera, dovrà sfruttare al massimo l’occasione del torneo di qualificazione mondiale, ultimo treno per conquistare il viaggio nel paese del sol levante.

Nelle altre categorie bene Patrick Cappai nei 52 kg che ha superato Alessandro Gherra. Vittorioso anche Salvatore Cavallaro nei 75 kg e soprattutto Azziz Abbess Mouhiidine che nei 91 kg ha vinto agevolmente contro Roberto Rizzi conquistando l’accesso ai quarti di finale che si svolgeranno nella giornata di giovedì.

Risultati seconda giornata

Categoria 46-49 kg

Manuel Rizzieri-Alessandro Gherra 0-5

Categoria 52 kg

Patrick Cappai-Marco Sollero 5-0

Davide Mancaniello-Tommaso Sciacca Sciacca SC

Alberto Douglas Leon Chavez-Daniel Sòtalamacchia Chavez SC

Gian Marco Caratelli-Diego Sorrentino 0-5

Categoria 56 kg

Matteo Tricca-Amin Bilal 5-0

Tommy Civiello-Herian Piacentino RSC Civiello

Danilo Mosconi-Simone Cuomo 4-1

Categoria 60 kg

Giuseppe Canonico-Yacouba Said 5-0

Francesco Paparo-Matteo Fiorini 5-0

Alessandro Adami-Yassine Rahmi 0-5

Jonathan Rubino-Francesco Iozia 0-5

Categoria 64 kg

Paolo Di Lernia –Matteo Montoni 5-0

Edoardo D’Addazio-Redon smeni 5-0

Yassin Maski-Mattia Fraccarolli 3-2

Oscar Allan Brunner-Matteo Ara 0-5

Categoria 69 kg

Gianluigi Malanga-Gianluca Lombardi 5-0

Hamza Maini-Salvatore Cavallaro 0-5

Venanzetti- Gianpaolo-Amedeo Sauli 0-5

Faton-Brahimaj-Francesco Magrì 5-0

Categoria 75 kg

Salvatore Cavallaro-Bohdan Dyachov 5-0

Lorenzo Bartolini-Luca Chiancone 0-5

Mario Manfredi-Federico Piras 4-1

Cristiano Telesca-Cristian Correzzola 1-4

Categoria 81 kg

Federico Antonaci-Alfred Commei 5-0

Andrea Crevatin-Luca Iovoli 0-5

Filippo Bruni-Antonio Scaramella 5-0

Elia Madau-Vincenzo Lizzi 0-5

Categoria 91 kg

Azziz Abbess Mouhiidine-Roberto Lizzi 5-0

Francesco Coppola-Jonathan Kogasso 0-5

Eros Seghetti-Ormane Khaldoun 5-0

Dario Alfonsi-Davide Brito 5-0

Categoria +91 (pesi massimi)

Clemente Russo-Osvaldo Finizio 5-0

Luca Montagnoli-Dimytro Tonyshev 0-5

Xhuliano Tushaj-Francesco Marzulli 5-0

Attilio Sorgi-Matteo Girolamo 0-5