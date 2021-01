Boxe: Mouhiidine e Russo in finale ai tricolori di Avellino I big azzurri combatteranno domenica per la conquista del titolo, bene anche Di Lernia e Cappa

Giornata di semifinali maschili al Pala Del Mauro di Avellino dove fino a domenica andranno in scena i Campionati Italiani di pugilato. C’era attesa soprattutto per vedere all’opera gli atleti della Nazionale. Patrick Cappai nella categoria dei 52 kg ha battuto Sciacca volando in finale dove domenica se la vedrà con Cahvez. Bene anche Paolo Di Lernia nei 64 kg. Il pugile di Marcianise ha superato agevolmente D’Addazio prendendosi la finale. Domenica incrocerà i guantoni con Ara, che sarà l’ultimo ostacolo prima della conquista di un meritato titolo italiano. Nei 75 kg l’ultimo atto vedrà salire sul Ring Salvatore Cavallaro e Mario Manfredi che hanno battuto rispettivamente Chiancone e Correzzola.

Il Salernitano Aziz Abess Mouhiidine ha dato spettacolo nei 91 kg superando nettamente Jonathan Kogasso. Il forte pugile che sogna la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo, darà il suo assalto al titolo tricolore sfidando in finale Eros Seghenti in un incrocio che lo vede nettamente favorito.

Non è stata una passeggiata, invece, per Clemente Russo nella categoria dei pesi massimi. Il due volte argento olimpico, ha faticato più del previsto contro Dmytro Tonyshev battuto col verdetto di 4-1. Russo ha saputo contenere l’irruenza dell’avversario e portare i colpi al momento giusto grazie alla sua rapidità e all’esperienza. Adesso tra lui e il titolo di campione d’Italia nella categoria più affascinante, c’è solo Matteo Girolamo che essendo il numero 2 del seeding ha confermato i pronostici che lo volevano in finale con il due volte campione del mondo.

Risultati semifinali maschili:

Categoria 46-49

Nicola Cordella-Alessandro Gherra 5-0

Danilo Magliacano-Leonardo Esposito 0-5

Finale: Cordella-Esposito

Categoria 52 kg

Patrick Cappai-Tommaso Sciacca 5-0

Alberto Douglas Leon Chavez-Diego Sorrentino 5-0

Finale: Cappai-Chavez

Categoria 56 kg

Eryilmaz Halit-Min Bilal 5-0

Tommy Civiello-Danilo Mosconi 3-2

Finale: Halit-Civiello

Categoria 60 kg

Giuseppe Canonico-Francesco Paparo 5-0

Yassine Rahmi-Francesco Ioza 0-5

Finale: Canonico-Ioza

Categoria 64 kg

Paolo Di Lernia-Edoardo D’Addazio 5-0

Yassin Maski-Matteo Ara 0-5

Finale: Di Lernia-Ara

Categoria 69 kg

Gianluigi Malanga-Salvatore Cavallaro 4-1

Amedeo Sauli-Faton Brahimaj 5-0

Finale: Malanga-Sauli

Categoria 75 kg

Salvatore Cavallaro-Luca Chiancone 5-0

Mario Manfredi-Cristian Correzzola 5-0

Finale: Cavallaro-Manfredi

Categoria 81 kg

Federico Antonaci-Luca Iovoli 0-5

Filippo Bruni-Vincenzo Lizzi 0-5

Finale: Iovoli-Lizzi

Categoria 91 kg

Aziz Abbes Mouhiidine-Jonathan Kogasso 5-0

Eros Seghetti-Dario Alfonsi RSC Seghetti

Finale: Mouhiidine-Seghetti

Categoria +91

Clemente Russo-Dmytro Tonyshev 4-1

Xhuliano Tushaj-Matteo Girolamo 0-5

Finale: Russo-Girolamo