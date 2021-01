Boxe: giornata dedicata alle semifinali femminili Domenica grande attesa per le finali maschili con Russo e Mouhiidine favoriti per il titolo

Giornata di semifinali femminili al Pala Del Mauro di Avellino dove sono in corso di svolgimento i campionati tricolori 2020 che si dovevano svolgere a dicembre prima del rinvio causa covid-19. Si sono viste buone cose e anche i pronostici sono stati quasi tutti rispettati. Domenica le attesissime finali che assegneranno i titoli sia nella categoria maschile che femminile. Per il pugilato campano c’è attesa soprattutto per vedere all’opera Mouhiidine e Russo, entrambi favoriti per la conquista dei titoli, rispettivamente nei 91 kg e nei pesi massimi. I match inizieranno alle 15.00.

Di seguito i risultati delle semifinali femminili:

Categoria 48 kg

Roberta Bonatti- Chiara Gregoris 5-0

Mihaela Leuca-Giovanna Marchese 0-5

Finale: Bonatti-Marchese

Categoria 51 kg

Olena Savchuk-Hasnaa Bouyij SC Savchuk

Valentina Azzini-Floriana Tringali 4-1

Finale: Savchuk-Azzini

Categoria 54 kg

Giulia Lamagna-Bianca Voglino 5-0

Cristiana Garganese-Sharon Prisco 0-5

Finale: Lamagna-Prisco

Categoria 57 kg

Daniela Panait-Marta Masini 5-0

Jessica Bellusci-Sirine Charaabi 0-5

Finale: Panait-Charaabi

Categoria 60 kg

Valentina Bustamante-Margherita Lavazza SC Bustamante

Filomena De Marco-Nadia Flalhi 0-5

Finale: Bustamante-Flalhi

Caregoria 64 kg

Erica Montalbini-Pamela Noutcho Sawa 0-5

Simona Monteverdi-Emanuela Pizzingrilli 5-0

Finale: Nutcho Sawa-Pizzingrilli