Boxe: per Russo l'ottavo tricolore al Del Mauro di Avellino Nella categoria dei pesi massimi il pugile di Marcianise ha battuto in finale Matteo Girolamo

Clemente Russo nel suo palmares vanta due titoli mondiali e altrettante medaglie olimpiche. Traguardi che negli anni lo hanno portato spesso a disertare l’appuntamento tricolore. Ma questa volta non poteva dire di no alla chiamata. Il Pala Del Mauro di Avellino è talmente vicino a casa che questa occasione per tornare sul ring non andava sprecata. L’ha fatto con entusiasmo e ha portato a casa il titolo tricolore, l’ottavo della sua carriera.

Non vinceva dal 2007 perché aveva altri obiettivi nella testa ma questa è una risposta anche a chi troppo spesso dimentica cosa ha fatto Clemente Russo per la boxe italiana. Matteo Girolamo ha provato a metterlo in difficoltà e a tratti ci è anche riuscito. Il pugile di Marcianise però non si è mai scomposto restando concentrato. Ha gestito lo sforzo e alla fine usando le sue armi, soprattutto quella della velocità e l’abilità ad evitare i colpi dell’avversario, ha portato a casa il titolo dei pesi massimi con un netto 5 a 0.

“Dopo un anno di pandemia, ho combattuto ultima volta a febbraio, questi tre match sono serviti" ha spiegato. Ogni tanto bisogna, inoltre, riconfermarsi e chiudere il becco a qualcuno che parla un po’ troppo. Come avvicinamento a Tokyo questo percorso va benissimo, ho affrontato tre avversari con uno stile diverso ed è stato utile per allenarmi. L'obiettivo sono le Olimpiadi. Sarebbe un record solo partecipare, poi quando si va senza pensieri la medagli arriva. A giugno mancano quattro mesi, ci saranno tornei internazionali a cui parteciperò per trovare la forma e poi andrò a Parigi per giocarmi la qualificazione”. La vittoria ha una dedicata speciale: ”E’ per mio padre che oggi compie 71 anni”.