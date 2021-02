Boxe: tutti i risultati dei Campionati Italiani di Avellino La kermesse tricolore è stato un vero successo organizzativo

E’ terminata con una lunga giornata dedicata alle finali maschili e femminili l’edizione 2020 (si doveva tenere a dicembre) dei Campionati Italiani di pugilato. La kermesse, organizzata magistralmente dalla Federazione con l’ASD New Boxe Avellino e l’ASD Pugilistica Cardamone con il Comitato Regionale Campania e il sostegno delle altre istituzioni, è stato un successo.

Il ring del Pala Del Mauro di Avellino ha ospitato i grandi nomi della boxe azzurra per la soddisfazione del presidente Lai che definito questa edizione una “delle migliori degli ultimi anni”. Tra i risultati di spicco ci sono da segnalare le vittorie di Clemente Russo nella categoria dei pesi massimi e di Aziz Abses Mouhiidine nei 91 kg, trionfo anche per Patrick Cappai (52 kg), Paolo Di Lernia (64 kg). Tra le donne bene l’azzurra Olena Savchuk (54 kg) in un torneo dove le grandi assenti sono state le due atlete campane Angela Carini e Irma Testa che stanno preparano l’assalto alle Olimpiadi di Tokyo.

Di seguito i risultati di tutte le finali (in grasetto i vinvitori:

RISULTATI delle FINALISSIME

FINALE YOUTH +91 Kg Bortine TS WP vs Longobardo GS

81 Kg Stirpe LG WP vs Epifani EM

51 Kg Savchuk AB WP vs Azzini LB

60 Kg Bustamante LB WP vs Flalhi MC

64 Kg Noutcho EM WP vs Monteverdi LB

69 Kg Altadonna EM WP vs Gomiero VE

75 Kg Diulgher VE vs Paoletti CP WP

49 Kg Nicola Cordella PL WP vs Leonardo Esposito TS

52 Kg Patrick Cappai 52 Kg WP vs Leon Chavez LB

56 Kg Halit Eriylmaz TS WP vs Tommy Civiello LB

81 Kg Luca Iovili AB WP vs Vincenzo Lizzi GS

+91 Kg Clemente Russo GS WP vs Matteo Girolamo TS

FINALI H 21

54 Kg LaMagna PM WP vs Prisco GS

57 Kg Panait PM vs Chaarabi CP WP

69 Kg Gianluigi Malanga LZ WP vs Amedeo Sauli GS

75 Kg Salvatore Cavallaro GS WP vs Mario Manfredi LZ

48 Kg Bonatti GS WP vs Marchese CP

91 Kg Abbes Mouhiidine GS WP vs Eros Seghetti MC

60 Kg Giusepe Canonico GS vs Francesco Iozia SC WP

64 Kg Paolo Di Lernia GS WP vs Matteo Ara SD

MATCH TROFEO CINTURE FPI

- Quarti pesi Superpiuma 6x3 - ORG. ASD New Boxe Avellino e ASD Boxe Cardamone

DE ROSA Francesco (Resid. Campania) – ASD Sporting Center (Regione Campania) W ABB

SCARANO Luca (Resid. Piemonte) - ASD Pug. Taurinorum (Regione Piemonte)

- Semifinale pesi Medi 6x3 - ORG. CONTI CAVINI

PAPPALARDO Gianluca (Nato Germania – Resid. Sicilia) – ASD Boxing Team Catania Ring (Regione Sicilia) WP

GIANNETTI Marco (Resid. Campania) – Soc. Rosanna Conti Pr. (Regione Toscana)