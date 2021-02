Sandro Abate, Lonero è il nuovo preparatore atletico Prende il posto di Saccone, Batista recupera 2 pedine e applaude Nicolodi: doppietta in Nazionale

Nuovo preparatore atletico per la Sandro Abate. Alessandro Lonero, ex Feldi Eboli, prende il posto di Corrado Saccone. Non solo i rinforzi arrivati, nel corso della stagione, dal mercato. I verdeazzurri provano a trovare la scossa per ripartire anche a livello atletico. All'orizzonte, intanto, c'è il derby contro il Real San Giuseppe. La gara, valida per la diciottesima giornata nel campionato di Serie A, è in programma sabato, al PalaCoscioni, con fischio d'inizio alle 18,30. Gli irpini, che non vincono da tre partite, sono reduci da una lunga sosta, complice anche il rinvio del match contro la Feldi Eboli, mentre la squadra di Centonze arriva alla gara dopo quattro sconfitte consecutive. Nonostante i numerosi giorni di stop, i verdeazzurri si sono dati da fare insieme a mister Batista e al già citato Lonero. Dopo il "trasloco" momentaneo al PalaCardito di Ariano Irpino, la Sandro Abate è tornata ad allenarsi sul parquet del PalaDelMauro. Oggi unica seduta di allenamento, domani doppia. Proprio nella giornata di domani, si unirà agli allenamenti Douglas Nicolodi, che ha concluso gli impegni con la Nazionale Italiana in vista delle qualificazioni a Futsal Euro 2022. Il laterale è stato autore di una doppietta nella gara contro la Finlandia (7-4). Mister Batista potrà, inoltre, contare pienamente sul centrale difensivo Antonio Bagatini, che ha recuperato la sua forma dopo un risentimento al polpaccio. Buone notizie per il portiere Raffaele Vitiello, che è tornato in gruppo dopo che lo scorso mese ha subito un infortunio al dito della mano sinistra durante una seduta di allenamento, recuperando in tempi record.