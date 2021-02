Sandro Abate, chiudi la porta nei secondi tempi L'analisi statistica evidenzia dove si manifestano i limiti psicologici ed atletici

Dopo 17 giornate nel campionato di Serie A di futsal, è tempo di analisi in casa Sandro Abate. Gli irpini sono attualmente a quota 24 punti in classifica, per effetto di sette vittorie, tre pareggi e sei sconfitte, con il derby contro la Feldi Eboli ancora da recuperare. I gol fatti dai verdeazzurri sono 54, quelli subiti 60. Passando al setaccio nello specifico le partite giocate finora, la Sandro Abate riesce a segnare più reti nel secondo tempo (33) rispetto al primo (21), a fronte, rispettivamente, delle 40 subite nelle seconde frazioni di gioco e delle 20 nelle prime. Numeri alla mano, considerando solamente i parziali di tutti i primi tempi, i risultati sarebbero esattamente gli stessi dei finali. I dati evidenziano che la maggior parte delle reti, fatte e subite, vengono realizzate nel secondo tempo. Per Abate e compagni il fattore psicologico sembra avere, dunque, un peso sensibile, ma non è da tralasciare l'aspetto fisico, che potrebbe essere coinciso nella scelta della società di inserire nel progetto il nuovo preparatore atletico Alessandro Lonero. Di fatto, dall'inizio del girone di ritorno, il quintetto di mister Batista non è ancora riuscito a conquistare una vittoria. La caccia alla svolta ripartirà dal prossimo match contro il Real San Giuseppe, in programma sabato, alle 18:30, al PalaCoscioni. L'ultimo match disputato dalla Sandro Abate, risale allo scorso 16 gennaio, e si tratta di quello contro la Saviatesta Mantova, terminato sul risultato finale di 5-3.