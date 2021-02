Basket Club Irpinia ai nastri di partenza della nuova C Gold Il campionato dovrebbe ripartire il prossimo 7 marzo e la società avellinese attende il calendario

Il Basket Club Irpinia parteciperà al campionato di Serie C Gold. La società avellinese sarà ai nastri di partenza del torneo, il cui via è atteso per il mese di marzo dopo lo stop lungo causato dal covid. A distanza di un anno, il BC Irpinia attende il ritorno in gara ufficiale (il basket è ripartito nello scorso autunno solo con i campionati di preminente interesse nazionale). I comitati territoriali della FIP sono al lavoro per la ripresa. "La società comunica che nella serata di ieri, su richiesta dell'Ufficio Gare Regionale, il Presidente dott. Carmine Cardillo ha confermato la partecipazione del Basket Club Irpinia al prossimo campionato di Serie C Gold che dovrebbe avere inizio il prossimo 7 Marzo, in attesa dell'imminente pubblicazione del calendario", ecco il comunicato del Basket Club.