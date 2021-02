Batista: "La sosta ci ha rigenerati, sotto col derby" Real San Giuseppe - Sandro Abate, la vigilia nelle parole del tecnico dei verdeazzurri

Per la Sandro Abate scocca l'ora del derby contro il Real San Giuseppe. La gara, valida per la diciottesima giornata nel campionato di Serie A di futsal, si giocherà domano, sul parquet del PalaCoscioni, a Nocera Inferiore, con fischio d'inizio alle 18,30. L'ultima partita dei verdeazzurri risale allo scorso 16 gennaio, contro la Saviatesta Mantova, terminata sul risultato finale di 5-3.

Alla vigilia del match, la consueta conferenza stampa pre-gara del tecnico Batista: "I ragazzi li vedo molto meglio. Contro la Saviatesta Mantova non è andata bene, la squadra era stanca. Gli infortuni e le squalifiche ci hanno penalizzato, ma questo fa parte del passato. Dobbiamo guardare avanti. La sosta è servita, i ragazzi stanno bene sia atleticamente, sia mentalmente. Ho visto una squadra molto diversa, molto attiva e tranquilla. Siamo, forse, l'unica squadra che ha fatto tutte le partite senza mai fermarsi e questo ha portato al crollo psicologico e fisico dei ragazzi. Sono fiducioso per il prosieguo di stagione. Domani si gioca un derby, una partita che va al di là della classifica, che in questo campionato non si deve, comunque, guardare. Il Real San Giuseppe poteva far meglio, come anche noi. Nella Sandro Abate ci sono giocatori di un livello altissimo. Questi giorni sono serviti per ricaricare le batterie. Domani dobbiamo conquistare i tre punti, è una partita importante e difficile, ma lì dobbiamo dire la nostra. Nel giro di quindici giorni affronteremo cinque partite. È un problema che affronteremo noi come anche le altre squadre. I ragazzi sono pronti, hanno svolto un buon lavoro con il nuovo preparatore atletico, Alessandro Lonero. Io dovrò fare la mia parte sotto il punto di vista tattico. La classifica prima era più tranquilla, ora invece servono risultati. Dobbiamo conquistare qualche vittoria in più."