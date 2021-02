Volley, l'Olimpica va a caccia dei primi punti contro Massa Secondo match casalingo per gli uomini di coach Amodeo

Terza gara di campionato per l’Olimpica Avellino nel campionato nazionale di B maschile. La formazione biancoverde sarà impegnata nella seconda gara consecutiva tra le mura amiche contro la Shedirpharma Massa, in un match molto complicato per lo spessore tecnico della formazione sorrentina che da anni lotta ai vertici del campionato cadetto. La formazione di Amodeo punta a conquistare i primi punti in campionato dopo essere restata a mani vuoto nelle prime due gare di campionato. Massa, invece, è in testa a punteggio pieno al girone avendo conquistato due vittorie in altrettanti incontri. Quindi una gara tutt’altro che semplice per De Falco e i suoi compagni che comunque in settimana hanno lavorato bene, con convinzione e vogliosi di un pronto riscatto. Per Amodeo tutti giocatori disponibili e quindi potrà contare sul roster al completo. La gara si svolgerà, come tutte le gare casalinghe di questa stagione, nella palestra comunale di Avellino, adiacente alla tribuna Montevergine dello stadio Partenio – Lombardi, con inizio alle 19. A causa dell’emergenza Covid-19 la stessa si svolgerà a porte chiuse ma sarà possibile seguire la diretta della gara sulla pagina facebook dell’Olimpica Avellino a partire dalle 17,55.

A parlare prima della gara è lo schiacciatore arianese Luigi Guardabascio che promettere di vendere cara la pelle: “Incontreremo una squadra allestita per fare il salto di categoria – commenta Luigi Guardabascio – però noi non ci nasconderemo e proveremo a mettere in campo i nostri meccanismi, indipendentemente dalle loro capacità fisiche e tecniche che sono da prima della classe. Ce le metteremo tutta per rubare punti e a vincere”.