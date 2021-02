Pokerissimo Sandro Abate, 5-1 al Real San Giuseppe Blitz dei verdeazzurri che festeggiano il primo successo del 2021 vincendo il derby

La Sandro Abate conquista la prima vittoria del 2021 e lo fa nel derby contro il Real San Giuseppe. Il match, valido per la diciottesima giornata nel campionato di Serie A, è terminato sul risultato finale di 1-5. Gli irpini tornano a muovere la classifica con tre punti pesanti e salgono a quota 27 punti, con il derby contro la Feldi Eboli ancora da recuperare. Per i padroni di casa, è la quinta sconfitta consecutiva.

Primo tempo - Ritmi blandi nei primi minuti della prima frazione di gioco. Prima occasione significativa per la Sandro Abate con Fantecele: il laterale crea un assist per Crema, che, però, arriva in ritardo e non trova il tap-in vincente. Altra opportunità per i verdeazzurri: sempre Crema tenta il tiro, ma non trova la porta di Montefalcone. Il risultato è fermo sullo 0-0 a 14:11 dall'intervallo. Poco dopo, a trovare la rete del vantaggio, sono i padroni di casa grazie a un sinistro di Portuga, con assist di Omar Rahou. Nulla da fare per Thiago Perez. La Sandro Abate pigia sull’acceleratore e la reazione è immediata. Dopo un minuto, a ristabilire la parità è Jonas. Il primo cartellino giallo del match arriva al 9:36 e viene mostrato a Imparato per una brutta entrata su Fantecele. A firmare il sorpasso è Bagatini su suggerimento di Ercolessi. I padroni di casa regalano, poi, una punizione di seconda alla Sandro Abate, ma gli ospiti non sfruttano l'occasione. Gli ospiti padroneggiano la parte finale del primo tempo, con il Real San Giuseppe che gioca molto basso. I gialloblù regalano ancora un’altra punizione agli irpini, che questa volta non falliscono: è Fantecele a siglare la terza rete dai sette metri. Squadre a riposo sul parziale di 1-3.

Secondo tempo – In avvio di ripresa il Real San Giuseppe scende in campo con tutt’altro piglio. Possesso palla totale da parte dei padroni di casa, che, però, non riescono a trovare il gol per accorciare le distanze. La Sandro Abate subisce per gran parte del secondo tempo l’offensiva dei partenopei. Nonostante la stanchezza, il Real San Giuseppe non demorde. Ma ad avere la meglio sono ancora una volta gli irpini, che allungano il punteggio sull’1-4 con Dalcin. Il Real San Giuseppe tenta il tutto per tutto con il portiere di movimento, ma subisce ancora un’altra rete, quella di Dalcin, che fissa il match sul risultato finale di 1-5.

Il tabellino.

Real San Giuseppe – Sandro Abate Avellino 1-5.

Marcatori: pt 7'59'' Portuga, 9' Jonas, 9'44'' Bagatini, 13'01'' Fantecele; st 12'31'' Dalcin, 18'55'' Dalcin.

Real San Giuseppe: Montefalcone, Duarte, De luca, Portuga, Elisandro, Follo, Napolitano, Rahou, Follador, Imparato, Molitierno, Lepre. All. Centonze.

Sandro Abate Avellino: Perez, Bagatini, Crema, Fantecele, Abate, Ercolessi, Zeloni, Lombardi, Abate, Kakà, Rizzo, Iandolo, Dalcin, Vitiello. All. Batista.

Note: Ammoniti: Imparato, Portuga, Fantecele, Ercolessi, Elisandro, Bagatini.

Arbitri: Fabio Cozza (Cosenza), Antonio Marino (Agropoli), Salvatore Minichini (Ercolano). Crono: Michele Iannone (Nocera Inferiore).