Sandro Abate, Batista: "Contro la Todis per il bis" La gara è in programma domani al PalaDelMauro. Fischio d'inizio alle 20

Dopo la prima vittoria del 2021 nel derby contro il Real San Giuseppe, per la Sandro Abate è già conto alla rovescia per il match contro la Todis Lido di Ostia. La gara, valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie A di futsal, è in programma domani, al PalaDelMauro, con calcio d'inizio alle 20. I verdeazzurri, con la vittoria conquistata nell'ultimo match, sono saliti a quota 27 punti, con una sfida da recuperare, il derby contro la Feldi Eboli. La squadra di Gianfranco Angelini, invece, è reduce dal pareggio casalingo contro la Meta Catania (3-3). I biancoblu sono a quota 20 punti in graduatoria, per effetto di 5 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte. Contro la compagine romana, nel girone di andata, gli irpini hanno conquistato la vittoria con il risultato finale di 2-3. In casa Sandro Abate è, quindi, caccia alla seconda vittoria consecutiva. Mister Batista dovrà fare a meno di Antonio Bagatini, assente per squalifica. È, invece, rientrato in gruppo Douglas Nicolodi, tenuto fuori nella gara contro il Real San Giuseppe e che resta comunque in diffida. "Sabato contro il Real San Giuseppe i ragazzi hanno dato una grande dimostrazione. Il lavoro svolto nelle tre settimane di sosta ci ha ripagati. - ha spiegato Batista - Questa è la strada giusta. Sapevamo che non fosse una partita semplice, il derby campano è sempre molto sentito. Nel Real San Giuseppe mancava qualche giocatore, ma ce n'erano altrettanti con molto carattere come Portuga ed Elisandro. Penso che noi abbiamo fatto sì che la partita diventasse facile, faccio i complimenti a tutti. I ragazzi devono essere felici per la prestazione, ma ora è testa alla Todis Lido di Ostia. Sarà un'altra partita durissima, loro stanno molto bene e stanno svolgendo un grande campionato. Dobbiamo indovinare ogni dettaglio e sfruttare il fattore casalingo."