La Sandro Abate gioca a tennis con Ostia: 6-2 Seconda vittoria consecutiva per i verdeazzurri. Doppietta di Kakà

Seconda vittoria consecutiva per la Sandro Abate. Nella gara valida per la diciannovesima giornata nel campionato di Serie A, battuta la Todis Lido di Ostia. Gli irpini raggiungono quota 30 punti in classifica collocandosi al sesto posto. Sponda laziale, mister Angelini ha dovuto fare a meno di tre pedine fondamentali, ovvero Motta, Gedson e Gattarelli. Nona sconfitta stagionale in massima Serie per i gialloblù.

Primo tempo – Dopo nemmeno venti secondi dal fischio d’inizio c’è subito un’opportunità per i verdeazzurri, con capitan Abate neutralizzato da Cerulli. La Todis comincia a spingere, ma non riesce a sfruttare due importanti occasioni. La Sandro Abate aumenta i giri e quando il cronometro segna 7 minuti e 30 secondi, sblocca la gara con Kakà, che insacca sul secondo palo su assist di Douglas Nicolodi. Il raddoppio degli irpini non tarda ad arrivare. Dopo due minuti è Dalcin a dribblare il portiere ospite e a trovare la rete del 2-0. Ma la Sandro Abate non si ferma e continua a spingere sull’acceleratore, trovando anche il gol del 3-0, questa volta con Nicolodi, su invito di Fantecele: a favorire la rete un errore da parte della Todis Lido di Ostia. A 1:30 dall’intervallo, la Todis accorcia le distanze con Poletto, che fissa il risultato sul momentaneo 3-1. A seguire un’importante chance per Iandolo, che sfiora il bersaglio con un colpo di tacco, ma Cerulli salva sulla linea. La Sandro Abate è agguerrita, continua il forcing e dilaga: Fantecele serve Manoel Crema, che manda le squadre a riposo sul momentaneo 4-1.

Secondo tempo – La Sandro Abate parte forte anche nella ripresa, ma la Todis prova a tornare in partita e riesce nel suo intento: dopo 6 minuti, capitan Barra serve Pazetti, che dimezza il gap (4-2). Gli irpini aumentano ancora l’intensità, soprattutto in fase offensiva, e riescono ristabiliscono le distanze: doppietta di Kakà. Dopo 11 minuti di gioco, il risultato è sul 5-2. A 6 minuti dal termine, mister Angelini prova il tutto per tutto con Esposito nel ruolo di portiere di movimento, ma non riesce a creare grattacapi. Anzi. A 2:30 dal triplice fischio finale, ingenuo errore di Pazetti che lascia i suoi in inferiorità numerica. Punizione a favore degli irpini Kakà colpisce il palo. A chiudere il match è Jonas, che firma la rete del 6-2 con un tocco da distanza ravvicinata .

Il tabellino.

Sandro Abate Avellino – Todis Lido di Ostia 6-2

Marcatori: pt 7’30” Kakà, 9’10” Dalcin, 12’50” Nicolodi, 19’30” Poletto, 19’40” Crema; st 6’ Pazetti, 11’ Kakà, 18’20” Jonas.

Sandro Abate Avellino: Perez, Ercolessi, Crema, Fantecele, Abate, Vitiello, Lombardi, Silano, Jonas, Kakà, Rizzo, Iandolo, Nicolodi, Dalcin. All.: Batista.

Todis Lido di Ostia: Cerulli, De Bella, Cutrupi, Rocha, Poletto, Colasanti, Di Ponto, Esposito, Barra Francesco, Pazetti, Regini, Barra Federico, Di Franco. All.: Angelini.

Note: Espulsi: Pazetti. Ammoniti: Rocha, Poletto, Nicolodi.

Arbitri: Dario Pezzuto (Lecce), Paolo Lapenta (Moliterno). Crono: Marco Bartoli (Nocera Inferiore)