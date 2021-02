Sandro Abate - Feldi Eboli, ecco la data del recupero Batista recupera una pedina, ma deve rinunciare ad un laterale

Con il secondo successo consecutivo conquistato, la Sandro Abate si può dire abbia “ufficialmente” voltato pagina. Dopo un avvio di girone di ritorno a rilento, i verdeazzurri hanno invertito il loro trend negativo, portando a casa 6 preziosi punti nelle ultime due gare. Prima nel derby contro il Real San Giuseppe (5-1), successivamente contro la Todis Lido di Ostia (6-2). Gli irpini sono saliti a quota 30 punti in classifica, piazzandosi al sesto posto, e possono continuare la propria scalata approfittando del derby contro la Feldi Eboli, fissato per il prossimo martedì 16 febbraio, al PalaDelMauro, con calcio d'inizio alle 20. Per il roster di mister Batista, non c'è un attimo di tregua e, prima del match con Eboli, nel mirino c'è la gara contro la CDM Futsal Genova, valida per la ventesima giornata nel campionato di Serie A. Il match è in programma sabato, al PalaSport di Campo Ligure, con fischio d'inizio alle 15,30. I biancoazzurri non stanno vivendo una stagione felice, sono reduci da tre sconfitte consecutive, l'ultima contro la Meta Catania (4-2), in cui sono stati espulsi sia Pizetta, per somma di ammonizioni, sia Sviercoski, per fallo su Musumeci. I ragazzi di mister Lombardo sono ai piedi della classifica, con soli 10 punti. Vietato, però, abbassare la guardia. Sabato non ci sarà Nicolodi, che era in diffida ed è stato nella gara contro la Todis. Rientrerà, invece, Bagatini, che ha scontato un turno di stop. Dovrà, invece, fare attenzione André Fantecele, anche lui diffidato. Nel girone di andata, i verdeazzurri hanno avuto la meglio imponendosi con il finale di 5-3. Per il quintetto dell'allora allenatore degli irpini, Fabián López, tripletta di Crema, reti di Dalcin e Bagatini; Titon, Silon e Fabinho a bersaglio per la CDM Futsal Genova. In giornata, i verdeazzurri hanno ripreso la preparazione. In programma domani pomeriggio una seduta di allenamento.