Terza vittoria di fila per la Sandro Abate: 1-2 contro Genova Gli irpini conquistano altri tre punti e raggiungono quota 33 in classifica

Vittoria all’ultimo respiro per la Sandro Abate. Gli irpini conquistano la terza vittoria consecutiva contro la CDM Futsal Genova. La gara, valida per la ventesima giornata del campionato di Serie A, è terminata con il risultato finale di 1-2. Gli irpini confermano il loro ottimo periodo di forma e salgono a quota 33 punti in classifica, mentre la compagine ligure resta ultima con 10.

Primo tempo - Dopo pochi secondi arriva la prima grande occasione per la Sandro Abate con Dalcin, ma Pozzo difende bene lo specchio. Nei successivi minuti, il possesso è prevalentemente dei padroni di casa. Arriva la prima punizione per i verdeazzurri a causa di un fallo di Foti su Jonas Pinto. Calcia Kakà, ma l’estremo difensore dei liguri è ancora abile a chiudere la porta. Quando il cronometro segna 4 minuti e 32 secondi, il quintetto irpino sblocca il match: Crema serve un assist ad Antonio Bagatini che porta gli irpini in vantaggio. La CDM Futsal Genova non demorde e chiude il centro del parquet non lasciando spazi agli ospiti. A circa 5 minuti dalla fine della prima frazione, la Sandro Abate si avvicina al 2-0 con Bagatini: uno contro uno con il portiere ligure che, però, blinda nuovamente la sua porta. Diverse occasioni per entrambe le squadre, ma ad avere la meglio questa volta sono i padroni di casa. A 1:10 dalla fine del primo tempo, Totoskovic trova la rete pareggio. Squadre raggiungono gli spogliatoi con il parziale di 1-1.

Secondo tempo - Tutto da rifare per la Sandro Abate. La CDM Futsal Genova vieta ai verdeazzurri la rete del sorpasso alzando sempre più il ritmo. Gli irpini reagiscono e a loro volta aumentano i giri, ma non riescono a finalizzare. Tra le varie occasioni, c'è di nuovo una punizione per il quintetto avellinese: Fantecele va sulla sfera, ma non riesce a sfruttare l’occasione. A 4 minuti e 25 secondi dalla fine, mister Batista opta per il portiere di movimento con Fantecele. Dopo un lungo giro palla, la Sandro Abate riesce a ritrovarsi e a firmare il gol del vantaggio. È Kakà, con un tiro all’incrocio dei pali, a 46 secondi dalla fine, a segnare la rete del decisivo 2-1. I padroni di casa tentano il tutto per tutto con Jonas nel ruolo di portiere di movimento, ma non c’è più nulla da fare. La Sandro Abate strappa la vittoria al PalaSport di Campo Ligure.

CDM Futsal Genova – Sandro Abate Avellino 1-2

Marcatori: pt 4’32” Bagatini, 18’50” Totoskovic; st 19’14” Kakà.

CDM Futsal Genova: Pozzo, Foti, Ortisi, Piccarreta, Totoskovic, Joao Vitor, Fabinho, Marzano, Manca, Rivera, Vega, Lo Conte. All. Lombardo.

Sandro Abate Avellino: Perez, Ercolessi, Jonas, Kakà, Dalcin, Lombardi, Silano, De Luca, Crema, Bagatini, Fantecele, Rizzo, Iandolo, Vitiello. All. Batista.

Note: Ammoniti: Kakà, Totoskovic, Ortisi.

Arbitri: Giulio Colombin (Bassano del Grappa), Fabiano Maragno (Bologna). Crono: Davide Plutino (Reggio Emilia).