Volley, l'Olimpica espugna Napoli e torna a sorridere Primo successo per gli irpini che hanno battuto la Sacs Team World per 3 a 1

Finalmente Olimpica. La formazione biancoverde guidata da Domenico Amodeo conquista i primi tre punti stagionali a Napoli battendo per 3 a 1 in trasferta la Sacs Team Volley World in una gara bella ed emozionante e che ha visto gli uomini in maglia biancoverde giocare dal primo all’ultimo pallone. Una vittoria frutto soprattutto della concentrazione e della grande difesa messa in campo da De Falco e compagni che non hanno lasciato cadere a terra niente e poi in attacco con Cefariello e Rescignano hanno affondato i colpi. I set sono stati tutti equilibrati con l’Olimpica che ha sprecato solo un buon vantaggio nel secondo set facendo rientrare in partita gli avversari. Nella gara è stato evidente un netto miglioramento anche da un punto di vista fisico come si auspicava mister Amodeo che ha fatto si che la squadra fosse sul pezzo in tutti i fondamentali. Sugli scudi il regista e palleggiatore Michele De Prisco che è riuscito a servire palloni precisi per le bocche di fuoco irpine. Primo set che l’Olimpica vince con il punteggio di 25 a 22, secondo a favore della Sacs per 25 a 23, terzo e quarto di marca biancoverde con il punteggio rispettivamente di 25 a 22 e 25 a 23. Una vittoria che può segnare la svolta della stagione e ora i ragazzi avellinesi hanno l’opportunità di regalare il bis già sabato prossimo quando sfideranno in casa il fanalino di coda Indomita, fermo ancora a zero punti.