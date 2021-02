Sandro Abate, stop and go: la svolta dopo la sosta Cambio di passo fisico e mentale, così i verdeazzurri si sono ritrovati

Missione riscatto compiuta. Dopo l'inizio del girone di ritorno a rilento, la Sandro Abate ha approfittato della lunga sosta, che si è venuta a creare nel calendario, tra impegni della Nazionale e concause, svoltando in termini di rendimento e, soprattutto, risultati. La sconfitta con l'Acqua&Sapone (5-1), seguita dal pareggio contro la Came Dosson (5-5), un'altra battuta d'arresto, contro la Saviatesta Mantova (5-3). Poi, gli uomini di Batista hanno pigiato il piede sull'acceleratore. Quattro vittorie consecutive, tra cui due nei derby, aspetto tutt'altro che marginale. Al tappeto il Real San Giuseppe (1-5) e la Feldi Eboli (3-2). Il terzo posto, la naturale conseguenza del cambio di passo. La sensazione è che la mentalità della squadra sia cambiata. Evidentemente incisivo anche il lavoro svolto dal neo-preparatore atletico Alessandro Lonero. La squadra è brillante, tonica e si vede a occhio nudo. Nel mirino dei verdeazzurri c'è la Colormax Pescara. Secondo appuntamento interno di fila. Appuntamento sabato, al PalaDelMauro, con calcio d'inizio alle 16. L'obiettivo è riscattare la clamorosa batosta (6-2) che, all'andata, costò la panchina a Fabián López. Il quintetto di mister Palusci è alla ricerca disperata di punti per tirarsi fuori dalla zona playout ed ha reso la vita dura alla Meta Catania, stoppata sull'1-1. Sotto con la seconda delle tre sfide stagionali in programma, che precederà quella nel turno preliminare di qualificazione alle Final Eight di Coppa Italia.