Nicolodi: "Segno tanto? Merito della squadra. Avanti così" Il laterale italo-brasiliano: "Sistemate tante cose, ora siamo dove volevamo essere"

La Sandro Abate si appresta ad affrontare la Colormax Pescara. La gara, valida per la ventunesima giornata nel campionato di Serie A, è in programma domani al PalaDelMauro. Start alle 16. L'ottimo periodo di forma dei verdeazzurri, comprovato da quattro vittorie consecutive, può e deve essere un punto di partenza. Tra i protagonisti dell'ascesa in classifica, fino al terzo posto, c'è, senza ombra di dubbio, Douglas Nicolodi. Il laterale offensivo è a quota 11 reti nella classifica marcatori degli irpini, dietro solamente a Dalcin e Kakà (12). Gli ultimi due gol sono stati messi a segno nel derby contro la Feldi Eboli (3-2). E l'italo-brasiliano sta convincendo anche con la maglia della Nazionale Italiana: nella gara contro la Finlandia (7-4) è stato autore di una doppietta. “Sto segnando tanto, ma è grazie alla squadra, che crea tante occasioni. I ragazzi hanno lavorato molto mentre io ero in Nazionale. Abbiamo sistemato molte cose. Il singolo cresce quando la squadra sta bene. Stiamo riuscendo nel nostro obiettivo di essere tra le prime in classifica. Dobbiamo continuare così, siamo convinti delle nostre capacità. Daremo il massimo.” ha dichiarato Nicoldi in conferenza stampa.