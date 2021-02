Pescara "bestia nera" della Sandro Abate: 5-6 Dopo quattro vittorie di fila i verdeazzurri vanno ko. Abruzzesi ancora letali

Si interrompe la striscia positiva della Sandro Abate. I verdeazzurri si arrendono alla Colormax Pescara, che sbanca il PalaDelMauro con il finale di 5-6. Il quintetto di mister Batista non riesce a riscattare la sconfitta subita contro la compagine abruzzese nella gara di andata (6-2). Gli abruzzesi si confermano “bestia nera” degli irpini conquistando 3 punti di vitale importanza nella propria corsa alla salvezza. Prima del fischio d’inizio le squadre hanno osservato un minuto di silenzio per la scomparsa di Mauro Bellugi.

Primo tempo - A sorpresa, fuori Kakà nel gioco della rotazione dei naturalizzati. Spinge subito sull’acceleratore la Colormax Pescara, che schiera per i primi 3 minuti il portiere di movimento e colleziona diverse palle-gol. Il vantaggio degli ospiti non si fa attendere. Leandro, su punizione, spiazza Thiago Perez, favorito da una deviazione in barriera. Dopo pochi secondi il quintetto di Palusci trova il raddoppio con Eric su palla inattiva. A 5 minuti dal fischio d’inizio il risultato è già sullo 0-2. Gli irpini reagiscono e dopo 10 secondi accorciano le distanze con una conclusione mancina di Ercolessi, servito da Bagatini. I verdeazzurri cercano spazi con un lungo giro palla e lo trovano quando il cronometro segna 12 minuti. Il gol del pareggio per la Sandro Abate è firmato da Dalcin. Rientra Eric nel ruolo di portiere di movimento e la Sandro Abate soffre ancora, capitolando nuovamente per effetto di una marcatura di Leandro. Match equilibrato negli ultimi minuti del gioco della prima frazione. Squadre a riposo sul parziale di 2-3.

Secondo tempo - Seconda frazione equilibrata come il primo tempo, con la Sandro Abate che prova a creare occasioni, ma la Colormax vuole a tutti i costi portare a casa la vittoria. Gli uomini di Palusci aumentano la forbice del vantaggio con Rober. Il botta e risposta continua con una giocata di Iandolo, che permette a Dalcin di segnare sotto misura (3-4). Ma i biancoazzurri sono sul pezzo e con Ferraioli si rimettono a distanza di sicurezza. E, allora, pure Batista si gioca la carta del portiere di movimento, puntando su Crema, ma gli effetti non sono quelli sperati. Leandro è implacabile: tripletta personale, risultato sul 3-6. A 2 minuti e 39 dal triplice fischio Crema non lascia scampo a Mazzocchetti e accorcia le distanze. La Sandro Abate spinge e trova anche la quinta rete con Bagatini, da posizione defilata, a pochi secondi dalla fine. Troppo tardi. Finisce 5-6.

Sandro Abate Avellino – Colormax Pescara 5-6

Marcatori: pt 4’27” Leandro, 4’54” Eric, 5’09” Ercolessi, 12’ Dalcin, 13’ Leandro; st 6’56” Rober, 11’ Dalcin, 14’40” Ferraioli, 15’10” Leandro, 17’20” Crema, 19’38” Bagatini.

Sandro Abate Avellino: Perez, Crema, Bagatini, Fantecele, Abate, Ercolessi, Lombardi, Silano, Jonas, Rizzo, Iandolo, Nicolodi, Dalcin, Vitiello. All. Batista.

Colormax Pescara: Mazzocchetti, Paulinho, Andrè, Leandro, Coco, Rober, Eric, Belloni, Ferraioli, Scarinci, Papalinetti, De Luca. All. Palusci.

Note: Ammoniti: Rober, Leandro, Andrè, Bagatini, Dalcin.

Arbitri: Arrigo D'Alessandro (Policoro), Gianluca Gentile (Roma 1). Crono: Pasquale Crocifoglio (Napoli).