Volley, secondo successo per l'Olimpica Avellino La squadra biancoverde ottiene i primi tre punti casalinghi della stagione

Seconda vittoria consecutiva per l’Olimpia, la prima in casa, che ora si porta a sei punti in classifica. La squadra biancoverde ha avuto la meglio della squadra fanalino di coda della classifica con un netto 3 a 0. Una vittoria importante per Picariello e compagni che ora possono guardare con serenità al prosieguo del torneo. Al giro di boa della prima fase del torneo ora i ragazzi allenati da Domenico Amodeo si trovano alle spalle delle favoritissime Massa e Marigliano e a pari punti con Ischia e Sacs.

Nella partita di sabato il tecnico biancoverde ha dovuto fare a meno dell’assenza dell’opposto Cefariello che però è stato sostituito egregiamente dal giovane Simolo che non ha fatto sentire la sua assenza. Mattatore della serata è stato Rescignano, in gran forma, che ha bombardato con le sue schiacciate gli avversari. Ma tutta la squadra è stata brava e unita e ha lottato per l’obbiettivo della vittoria. Una gara che ha visto l'esordio stagionale di Andrea D’Avanzo nel primo set e quello assoluto nel campionato cadetto del giovanissimo Gianluca Presutto entrato nel finale per respirare l'aria della serie B. Nel primo set parte meglio la squadra ospite ma dopo il time out i biancoverdi si riprendono e tengono testa agli avversari fino a metà set quando poi Picariello e compagni prendono il largo e chiudono 25 a 18.

Nel secondo set l’Olimpica è sempre avanti ma commette troppi errori gratuiti che tengono in vita l’Indomita che però deve arrendersi con il punteggio di 25 a 21. Nel terzo set, invece, i ragazzi avellinesi posso giocare in scioltezza e mister Amodeo ha l'opportunità di far entrare chi gioca meno. Il set si chiude con il punteggio di 25 a 17. Neanche il tempo di godersi la vittoria perché martedì alle 20 e 30 già si torna in campo per la sfida contro Marigliano per la prima giornata di ritorno.