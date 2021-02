Sandro Abate, a Padova per ripartire Infermeria vuota per gli irpini, ma è consueto rebus per i naturalizzati

A cinque gare dal termine della regular season della Serie A di futsal, la Sandro Abate si appresta ad affrontare la Syn-Bios Petrarca. La gara, valida per la ventiduesima giornata nel campionato di Serie A, è in programma sabato, al PalaEste, con fischio d'inizio alle 19. Il quintetto verdeazzurro si allenerà sino al prossimo venerdì mattina, prima della partenza per Padova. Tutti a disposizione di mister Marcelo Batista, ma è solito rebus per la convocazione dei naturalizzati italiani: nella lista dei convocati ci sarà Kakà, tenuto fuori nell'ultimo match contro la Colormax Pescara. I verdeazzurri dovranno dare il massimo per poter rientrare nuovamente in carreggiata dopo la sconfitta sul parquet del PalaDelMauro contro la squadra abruzzese (5-6), che è costata l'interruzione della striscia di quattro vittorie consecutive. La Sandro Abate è attualmente al quarto posto in classifica, a -4 dalla Came Dosson, che, ieri, nel recupero contro la Meta Catania, si è imposta con finale di 7-5.