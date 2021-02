Batista: "A Padova per il riscatto. Chi resta fuori? Vediamo" Sabato, alle 19, la sfida con la Syn-Bios Petrarca. Il tecnico: "Siamo pronti"

Dopo la sconfitta casalinga contro la Colormax Pescara, la Sandro Abate si appresta ad affrontare la Syn-Bios Petrarca Padova. Il match, valido per la ventiduesima giornata nel campionato di Serie A di futsal, è in programma sabato al PalaEste. Start alle 19. I verdeazzurri, dopo la sfida contro la compagine veneta, osserveranno la sosta per le Nazionali in vista delle qualificazioni a Futsal Euro 2022. Tra i diciannove convocati dal c.t. Bellarte, per il raduno di Coverciano, c'è anche questa volta Douglas Nicolodi. Doppio impegno per il laterale offensivo con la maglia azzurra: il 5 marzo a Vantaa contro la Finlandia (ore 17,30) e il 9 marzo a Prato contro il Belgio (20,30). Sarà, quindi, un'altra occasione per riposare e correggere eventuali errori; per poter terminare la regular season nel miglior modo possibile. La squadra irpina scenderà nuovamente in campo il 13 marzo, per la sfida contro l'Italservice Pesaro.



A scandire l'attesa per la gara è il tecnico dei verdeazzurri Marcelo Batista: "Contro la Syn-Bios Petrarca, nella gara del girone di andata, la squadra ha avuto una bella reazione. Potevamo vincere, ma loro hanno pareggiato negli ultimi due secondi. Sono cose che succedono nel calcio a 5. In questa settimana ci siamo allenati alla grande, a differenza di quella passata, Abbiamo giocato tre gare in sette giorni. Domani, contro la Syn-Bios Petrarca, ci aspettiamo una buona prestazione. andremo ad affrontare, comunque, una squadra che sta facendo un buon campionato. Anche loro, come noi e tutte le altre squadre, hanno sbagliato qualche match. È un anno particolare, il campionato è equilibrato e nessuno regala nulla. Le partite si devono indovinare, altrimenti non si riesce a ottenere un buon risultato. Kakà? Oltre che una scelta tecnica ha anche avuto un piccolo problema al polpaccio. Abbiamo schierato Bagatini al suo posto perché è un jolly, sa giocare in vari ruoli. La partita è finita 5-6. Certo, abbiamo segnato 5 reti, ma il problema sono le reti subite. Contro Pescara è stata una giornata no, ora testa alla Syn-Bios Petrarca. Abbiamo tempo fino a sabato per decidere chi lasciar fuori".