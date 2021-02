Padova - Sandro Abate, allarme portieri per i bianconeri I veneti in emergenza in vista della sfida di domani con calcio d'inizio alle 19

Scatta il conto alla rovescia per Syn-Bios Petrarca - Sandro Abate. La gara, valida per la ventiduesima giornata nel campionato di Serie A di futsal, è in programma domani, sul parquet del PalaEste, con calcio d'inizio alle 19. Infermeria vuota per il quintetto di mister Batista, che dovrà scegliere chi lasciare in tribuna tra i naturalizzati italiani. Novità, invece, sulla sponda bianconera: secondo quanto riportato da PadovaSport, mister Giampaolo potrà contare sul capitano Jorge Alba, che sembrava volesse lasciare il club veneto. Problemi tra i pali, però, per la Syn-Bios Petrarca, che dovrà fare a meno di entrambi i portieri. L'estremo difensore Bastini si è infortunato nel match contro la Meta Catania, mentre Moretti è stato convocato in settimana dalla Nazionale degli Stati Uniti. Al loro posto ci sarà il portiere dell'Under 19 Vincenzo Alves.