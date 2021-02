Sandro Abate, Padova è amara: ko 7-6 Rafinha è scatenato: tripletta. Non bastano Dalcin e Bagatini. Secondo stop di fila

Seconda sconfitta consecutiva per la Sandro Abate. Dopo il ko casalingo contro la Colormax Pescara, gli irpini cadono al PalaEste contro la Syn-Bios Petrarca. La gara, valida per la ventiduesima giornata nel campionato di Serie A, termina sul risultato finale di 7-6. Nella formazione irpina ancora assente Kakà a causa di un problema al polpaccio. Mister Giampaolo, invece, ha dovuto fare a meno di Parrel. Gli irpini restano a 36 punti in classifica, al quarto posto, a +2 dal quintetto veneto.

Primo tempo – Brutta partenza per la Sandro Abate, che dopo due minuti dal fischio d’inizio subisce la prima rete. A sbloccarla è l’ex verdeazzurro Victor Mello. Molteplici occasioni per la Syn-Bios Petrarca che, però, colpisce tre legni. I verdeazzurri non riescono a trovare spazi nella metà campo avversaria e Marcelo Batista chiama il primo time out della partita. Al rientro in campo, gli irpini cominciano a pressare alto e trovano la rete del pareggio: a 8 minuti e 14 secondi è una deviazione di Dalcin sul secondo palo a fissare il risultato sul momentaneo 1-1. Ma la Syn-Bios vuole a tutti i costi tornare in vantaggio e ci riesce con Rafinha. Squadre a riposo sul 2-1.

Secondo tempo – La seconda frazione di gioco comincia appannaggio degli irpini, con due occasioni importanti non capitalizzate. Poi, padroni di casa ancora sfortunati: quarto palo del match. Dopo vari minuti ad alta intensità arriva il doppio vantaggio per il Padova, con Rafinha. Poco dopo alla Sandro Abate viene assegnato un tiro libero per effetto a un fallo di Boaventura su Jonas. È proprio il laterale ad accorciare le distanze. Risultato sul 3-2, che non dura molto. La Sandro Abate regala un tiro libero ai padroni di casa con un fallo di mano di Jonas. È Fornari a ristabilire il doppio vantaggio. Assolutamente una partita no per la Sandro Abate: Andrè Frantecele segna un autogol e porta il risultato sul 5-2. Il sesto gol a favore della compagine padovana viene segnato da capitan Alba. Batista schiera Crema nel ruolo di portiere di movimento per tentare di rientrare in partita. Quando il cronometro segna 14 minuti e 7 secondi è proprio Crema a trovare il 6-3, ma il Padova gonfia ancora la rete con Rafinha, che trova la porta vuota. Il laterale offensivo firma la tripletta personale e porta il risultato sul 7-3. La Sandro Abate lotta e riapre la partita con due reti di Bagatini, segnati a pochi secondi di distanza. A 24 secondi dal triplice fischio tiene accese le speranze Dalcin, ma non c’è tempo. Termina 7-6 al PalaEste.

Il tabellino.

Syn-Bios Petrarca – Sandro Abate Avellino 7-6

Marcatori: pt 2’02” Victor Mello, 11’46” Dalcin, 15’41” Rafinha; st 4’48” Rafinha, 5’15” Jonas (r), 5’58” Fornari (r), 7’42” Fantecele (autogol), 9’21” Alba, 14’07” Crema, 15’19” Rafinha, 17’08” Bagatini, 17’25” Bagatini, 19’46” Dalcin.

Syn-Bios Petrarca: Alves, Alba, Fornari, Rafinha, Victor Mello, Bargellini, De Luca, Casagrande, Fellipe Mello, Catelli, Joselito, Vitale, Trivellin, Boaventura. All.: Giampaolo.

Sandro Abate Avellino: Perez, Crema, Bagatini, Fantecele, Abate, Vitiello, Ercolessi, Silano, De Luca, Jonas, Rizzo, Testa, Nicolodi, Dalcin. All.: Batista.

Note: Espulsi: Boaventura (somma di ammonizioni). Ammoniti: Boaventura, Fornari, Victor Mello, Jonas, Fellipe Mello, Bagatini.

Arbitri: Davide De Ninno (Varese), Vincenzo Brischetto (Acireale). Crono: Giovanni Agosta (Rovigo).