Nuoto Pinnato, l'ASD Sparta conquista altri titoli Medaglie nell'evento tricolore di Agropoli. Ritorno con la continuità di risultati per il team

Si chiude con numeri super anche l'avventura al campionato italiano invernale di nuoto pinnato per l'ASD Sparta. Il club eclanese ha ottenuto il titolo tricolore nella distanza 50 PN con il duo composto da Amato Palmieri (M30) e Ferdinando Nicotera (M70). La squadra di Mirabella, guidata dal capitano, Raffaele Garofalo, e dal vice, Noé Grasso, festeggia anche la medaglia d'argento, il titolo di vice campionessa italiana, conquistato da Tecla Antignani.

Al termine dell'evento organizzato all'interno dell'Elysium di Agropoli, con 300 gare e 20 società provenienti da tutta Italia, grande soddisfazione per il tecnico dell'ASD Sparta, Fabio Carbone, per l'ennesimo traguardo firmato nel Cilento. L'allenatore del team eclanese è candidato alla carica di presidente provinciale FIPSAS di Nuoto Pinnato con le elezioni fissate per il prossimo 13 marzo.