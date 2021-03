Sandro Abate, riposo prima del rush finale Dopo la sosta per la Nazionale quattro partite per il miglior piazzamento in ottica playoff

È sosta per le nazionali nel campionato di Serie A di futsal. La Sandro Abate, reduce dalle due sconfitte consecutive, contro la Colormax Pescara (5-6) e la Syn-Bios Petrarca Padova (7-6), tornerà in campo il 13 marzo per affrontare la capolista Italservice Pesaro. Il match si giocherà al PalaDelMauro con fischio d'inizio alle 18. Abate e compagni sono attualmente al quarto posto in classifica, a +2 dal Padova, che deve recuperare la gara contro il Real San Giuseppe, e a -5 dalla Came Dosson. Non lasciare nulla di intentato è l'imperativo dei verdeazzurri in vista delle ultime quattro giornate di regular season, che andranno a definire le gerarchie nella griglia playoff. Da giocare, infatti, oltre al match contro la compagine allenata da Fulvio Colini, restano le gare contro la Meta Catania, che deve recuperare ancora due match, la Signor Prestito CMB Matera e la Cybertel Aniene. Intanto, Douglas Nicolodi ha risposto alla chiamata del c.t Massimiliano Bellarte. Il laterale offensivo italo-brasiliano sarà impegnato nei match contro la Finlandia e il Belgio.