Serie C Gold, Basket Club Irpinia con Johnson e Garbis Ecco il roster e lo staff per la squadra avellinese per il campionato che inizierà domenica

Il Basket Club Irpinia è pronto ai nastri di partenza della Serie C Gold. La squadra avellinese scenderà in campo domenica (palla a due alle 17) contro la Vis Reggio Calabria e, sui social, sta presentando i giocatori di una stagione da ritmi serrati dopo un anno d'attesa e di stop. Linton Johnson, Fabio Iannicelli, Gian Marco Ianuale, Maurizio Ferrara, Michele Esposito, Andrea Iannicelli, Carmine Scianguetta, Mattia Norcino, Vincenzo De Matteis, Gerardo Esposito, Luigi Genovese, Kanellos Garbis con Rodolfo Robustelli coach, Pierluigi Mollica e Antonio Curcio assistant: ecco squadra e staff per il team irpino, pronto al restart. Riparte con la carica giusta il Basket Club in una stagione diversa, con ritmi serrati e l'avvio solo nel mese di marzo, ma utile per riattivare i tornei regionali.

Serie C Gold

Squadre partecipanti

Girone A

Vis Reggio Calabria

Cestistica Benevento

Basket Club Irpinia

Forio Basket

New Caserta Basket

Girone B

Pall. Salerno

Ass. Pall. Cercola

New Basket Agropoli

Fortitudo Basket Lamezia

Angri Pallacanestro

Bim Bum Basket Rende

Foto: pagina ufficiale Facebook Basket Club Irpinia