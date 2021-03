Perez: "Pronti a ripartire di slancio, senza porci limiti" Il portiere della Sandro Abate: "Se abbassiamo la guardia siamo vulnerabili, possiamo sorprendere"

Dopo le battute d'arresto contro la Colormax Pescara e la Syn-Bios Petrarca, la Sandro Abate può approfittare della sosta per le nazionali per ricaricare le batterie prima di lanciarsi nel rush finale per provare a chiudere la regular season nel miglior piazzamento possibile in vista dei playoff. I verdeazzurri, attualmente al quarto posto in classifica, con 36 punti, torneranno sul parquet del PalaDelMauro il 13 marzo per affrontare la capolista Italservice Pesaro. Calcio d'inizio alle 16. I 79 gol subiti rappresentano uno dei dati statistici su cui focalizzarsi per compiere un salto di qualità determinante in vista della lotta per lo scudetto e la Coppa Italia. A tracciare un bilancio sul futuro a breve e lungo termine, a Ottopagine.it, è il portiere dei verdeazzurri, Thiago Perez.

Perez, innanzitutto un passo indietro. Dopo due stagioni trascorse nella Meta Catania, la scorsa estate c'è stato il passaggio alla Sandro Abate. Una scelta che ha preso con grande convinzione e senza indugi.

"Assolutamente. Sono felice di averla detto sì alla Sandro Abate anche col senno del poi. La decisione arrivò in base al mercato che stava facendo la Sandro Abate e le referenze che avevo avuto a riguardo alla società. Sapevo che avremmo lottato per qualcosa di importante".

Tornando alla stretta attualità, dopo quattro vittorie consecutive sono arrivate due sconfitte consecutive. Oltre alla stanchezza, causata dagli impegni ravvicinati, quali fattori, secondo lei, hanno determinato questo cambio di trend?

"Sicuramente abbiamo accusato un po' di fatica, cinque partite in tredici giorni non sono poche. Questo campionato non ti permette di abbassare la guardia altrimenti rischi di non fare punti. E così è accaduto nelle ultime giornate".

Al di là dei risultato, è necessario fermarsi a riflettere sulle reti subite nelle ultime uscite e nel corso del campionato...

"La nostra squadra è votata all'attacco, ma non ci risparmiamo per migliorare i sincronismi difensivi. Non smetteremo di lavorare perché sappiamo che, proprio per il potenziale del nostro reparto avanzato, subendo meno riusciremmo a imporlo di più".

Limitazioni, assenza dei tifosi. Sta per giungere alla fase conlcusiva una stagione senza precedenti a causa del Covid...

"Ma non è ancora finita. Il nostro obiettivo è andare il più lontano possibile. Dobbiamo correggere gli errori delle ultime partite, ma, sicuramente, non ci dobbiamo scoraggiare o porre limiti. Possiamo puntare in alto. Per quanto riguarda il Covid speriamo che finisca il prima possibile questa situazione. Il futsal vissuto dentro il palazzetto è qualcosa di straordinario, sia per i tifosi, sia per i giocatori".

Si ripartirà con la sfida alla capolista Pesaro.

"Di certo sarà una gara molto difficile, sono una squadra molto attrezzata, ma noi dobbiamo tornare a fare punti con le stesse prestazioni di prima".