Oro mondiale per Telesca, lo allena l'irpino Di Rubbo Pesistica Paralimpica, il campione lucano è seguito dal tecnico di Montecalvo Irpino

L'Italia con Donato Telesca ha conquistato l'oro nella Coppa del Mondo di Pesistica Paralimpica. L'atleta lucano ha sollevato 183 chilogrammi in terza alzata. Dopo una prima prova nulla a 178, il 22enne di Pietragalla ha superato la seconda e migliorando la prestazione con la terza, decisiva per il titolo mondiale e utile per superare l'inglese, Micky Yule, nel ranking olimpico. Telesca è seguito dal direttore tecnico, Sandro Boraschi, e dal tecnico irpino, Antonio Di Rubbo.

Il podio è stato completato dal panamense, Dimas Vasquez Ray Melchor, con l'ultimo tentativo valido a 165 chilogrammi. Tre nulli a 130, invece, per il georgiano Shota Omarashvili. Grande soddisfazione per Di Rubbo, medaglia al valore tecnico del Coni, responsabile della RoyalGym di Montecalvo Irpino, membro dello staff tecnico della Nazionale Italiana di Pesistica e impegnato da sempre nell'attività specifica per i diversamente abili. Telesca è al lavoro per il prossimo appuntamento, tra tre settimane alla Coppa del Mondo di Manchester.