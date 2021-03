Pala Del Mauro, arriva un generatore di elettricità Soluzione tampone in attesa del riallaccio dell'utenza. Sabato c'è Sandro Abate - Pesaro

Un generatore di elettricità è in funzione al PalaDelMauro per permettere gli allenamenti quotidiani alle squadre che usufruiscono dell'impianto sportivo del capoluogo irpino. L'amministrazione comunale, dopo aver predisposto la soluzione tampone, lavora, nel contempo, affinche l'utenza venga riallacciata in tempo utile per la prossima gara casalinga della Sandro Abate, in programma sabato, alle 16, contro i campioni d'Italia in carica della Italservice Pesaro. Ripristinata l'illuminazione e l'acqua calda negli spogliatoi è ora, dunque, corsa contro il tempo per la gara valida per la ventitreesima giornata nel campionato di Serie A di calcio a 5. Intanto, i verdeazzurri, dopo il "trasloco" forzato al PalaCardito di Ariano Irpino, hanno ripreso a svolgere le consuete sedute di lavoro sul parquet cittadino. Venerdì, alle 16,30, è stata annunciato il recupero della conferenza stampa del neo-acquisto Ante Dancic, posticipata in seguito al distacco del servizio (dovuto a mancati saldi dei corrispettivi dovuti, accumulati negli scorsi anni) e quella del tecnico Marcelo Batista. Un ulteriore segnale dell'auspicio che, già per la circostanza, la sgradevole parentesi possa essere chiusa.