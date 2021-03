Batista: "Pesaro? Giochiamo sempre per vincere" Il tecnico della Sandro Abate lancia la sfida ai campioni d'Italia e dà il benvenuto a Danicic

Terminata la sosta per le Nazionali, per la Sandro Abate è tempo di tornare in campo. Domani, i verdeazzurri affronteranno i campioni d’Italia in carica dell’Italservice Pesaro. La gara, valida per la ventitreesima giornata nel campionato di Serie A, è in programma al PalaDelMauro, con fischio d’inizio alle 16. Gli irpini, reduci dalla sconfitta contro la Syn-Bios Petrarca, sono attualmente al quarto posto in classifica con 36 punti. Il team allenato da Fulvio Colini arriva, invece, al match dopo nove vittorie consecutive, che hanno contribuito al momentaneo primo posto con 52 punti (+1 dall’Acqua&Sapone).

Alla vigilia del match, parola al tecnico del quintetto irpino, Marcelo Batista che è partito dal benvenuto al neo-acquisto Danicic: “È un gran giocatore, difende duro. In quel ruolo avevamo delle carenze, ci sono solo Bagatini ed Ercolessi, e quando sono mancati loro abbiamo sofferto. Ci darà un grande aiuto da subito, anche in vista delle ultime quattro partite della regulars season. L’Italservice Pesaro ha vinto nove partite di fila, sono i campioni in carica, ma anche la Sandro Abate ha molte potenzialità. Abbiamo giocatori di grande spessore e faremo di tutto per conquistare un buon risultato. Scendiamo in campo, sempre, per vincere. Chiedo sempre di dare il massimo ai ragazzi. Questa sosta è servita, molto. Abbiamo cercato di aggiustare qualcosa che non andava e ora speriamo che la squadra prenda la strada giusta. La società sta cercando di non farci mancare nulla, ora tocca a noi. La squadra c’è, abbiamo sbagliato qualche partita, ma questo ora fa parte del passato. Domani, per vincere, servirà una grande Sandro Abate”.